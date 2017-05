Topičem nebo průvodčím na den. Nadšenci zachraňují Kafemlejnek

Parní lokomotiva 310.0134 Kafemlejnek ročně najede kolem tři tisíc kilometrů, letos ale na tradiční akce z turnovského depa nevyjela. Prochází velkou opravou kotle za zhruba šest set tisíc korun, kterou provádí specializovaná firma ve Zlíchově. Protože získat dotaci na opravu je takřka nemožné, rozhodl se provozovatel lokomotivy, Klub přátel železnic Českého ráje, k netradičnímu kroku. Vyhlásit sbírku na internetu na serveru hithit.cz.

Zkouší vybrat 200 tisíc korun, zatím nadšenci poslali přes 60% této částky. Výměnou za příspěvek mohou dárci získat například pohled, jízdenku, ale také si třeba na den vyzkoušet práci průvodčího či topiče parní lokomotivy. „Část si financujeme z výnosů z našich jízd, ale oprava je drahá, takže zhruba třetinu chceme pokrýt sbírkou,“ říká předseda klubu Josef Semecký.

Kafemlejnek má za sebou 104 let na kolejích včetně mnoha let odstávky. Lokomotiva z První Českomoravské jezdila na trati z Litovle do Senic na Hané, pak přešla na vlečku v cukrovaru v Bedihošti u Prostějova. Unikla šrotaci, ale roky stála v Kořenově, odkud si ji nadšenci převezli to Turnova. Téměř deset let trvalo její zprovoznění.

Lokomotiva patří Českým drahám a jejich depu historických vozidel v Lužné, Klub přátel železnic Českého ráje ji má v dlouhodobém pronájmu. Podle Semeckého je lokomotiva odstavená kvůli generální opravě kotle, která by měla být hotová do července. Ve válcovém kotli došlo nepříliš povedenou opravou z roku 2011 k uvolnění trubek z trubkovnice a částečné korozi, proto teď Výtopna Zlíchov postupně kotel dává dohromady.

První jízdy má Klub naplánované na červenec, do té doby Kafemlejnek nahradí na některých akcích lokomotiva 423.0145 přezdívaná Velký bejček. Stroj našel své útočiště také v Turnově.

Zájem o historické jízdy stoupá

Lokomotiva vyráží na pravidelné akce po tratích po Českém ráji a okolí. „Máme vyzkoušené, že úspěšné jsou jízdy, které netrvají příliš dlouho, aby se děti nenudily,“ říká Alexander Stamenov, jeden z patnácti členů klubu, který se o lokomotivu stará.

Sleduje, jak přitom zájem o historické jízdy v posledních letech stoupá. Provozovatelům nostalgických vlaků ale vadí například některé modernizace železnice. „Ubývá míst, kde se můžeme křižovat s pravidelnou dopravou, někdy je problém se na trať vůbec dostat. Propustnost tratí je po modernizaci horší,“ dodal Semecký.

Turnovské depo přitom skrývá řadu dalších pokladů. Kromě Kafemlejnku zde má klub uskladněné i další historické lokomotivy včetně například jednoho z prvních dieselových Brejlovců nebo další historické vozy. Ty prochází postupnou renovací, letos se například poprvé na koleje dostane renovovaný vůz řady Cix vyrobený ještě za Rakouska-Uherska. Některé vozy si koupili přímo členové Klubu a postupně je dávají do pořádku.