Bezvízový styk s Katarem bude platit dlouhodobě. Země potřebuje turisty

Víza Češi nepotřebují od letošního srpna, a to pro turistické pobyty v délce do tří měsíců.

Turistický ruch Kataru má podpořit hlavně více leteckých spojů do země. Společnost Qatar Airways proto nově otevřela další linky do východní části Evropy - například do ukrajinského Kyjeva, makedonské Skopje, ale i na pražské letiště Václava Havla, které by mělo sloužit i turistům z Německa, kam zatím Qatar Airways nelétají. První letadlo z Dauhá přistálo v Praze v pondělí (psali jsme zde).

Letecká společnost se nové evropské turisty snaží nalákat na luxusní třídu na palubě Airbusu A320, který nabízí připojení k internetu po celou dobu letu. Business třída například umožňuje vytvoření spojeného dvoulůžka.

Na vysoké úrovni je i letiště v Dauhá. Cestující, kteří budou s Qatar Airways pokračovat dále, třeba do Austrálie, Indie nebo Thajska, budou moci využít prostoje mezi lety k bezplatné prohlídce hlavního města Kataru.

Z Prahy již do oblasti Perského zálivu létá i linka společnosti Emirates do Dubaje. Vytíženost trasy Praha – Dubaj vedla k tomu, že na tuto pravidelnou denní linku Emirates nasazuje největší osobní letadlo světa - Airbus A380, které dokáže přepravit až 615 cestujících.