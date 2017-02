Miliardář Komárek jde do byznysu s Číňany. Spouští technologický fond

12:27 , aktualizováno 12:27

Investiční skupina KKCG a výrobce elektroniky Foxconn založili investiční fond ETIP (The European Technology Investment Platform). Bude v Evropě investovat do technologických společností a rozvíjet je. Firmy to ve čtvrtek uvedly v tiskové zprávě.