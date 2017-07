Sankcím navzdory. Kimova diktatura loni povyrostla o skoro 4 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) Severní Koreje se loni zvýšil o 3,9 procenta. Dosáhl tak nejrychlejšího tempa růstu za 17 let, a to navzdory mezinárodním sankcím, kterým země čelí kvůli svým jaderným a raketovým programům. Vyplývá to z páteční zprávy jihokorejské centrální banky. KLDR údaje o svém HDP nezveřejňuje.