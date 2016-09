Kofola opět posiluje u Jadranu, kupuje chorvatskou minerálku Studenac

Kofola ČeskoSlovensko tím posiluje svou pozici v adriatickém regionu. Generální ředitel Kofoly Jannnis Samaras uvedl, že dohoda představuje důležitý krok v růstu skupiny.

„Značka Studenac představuje vše, co u značek hledáme. Tedy bohatou historii a zákazníky se silnou emoční vazbou na značku. Studenac nyní potřebuje zásadní obnovu a to je něco, co umíme velmi dobře,“ uvedl Samaras.

Studenac bude patřit do slovinské skupiny Radenska, kterou Kofola získala loni. Kromě stejnojmenné minerální vody se portfolium rozšíří o pramenitou vodu Studena a sirupy Lero.

Musilová uvedla, že po odkupu nápojové divize na konci roku 2016 se Podravka soustředí na rozvoj svého potravinového a farmaceutického portfolia. Spolu s novým majitelem Studenacu se ale zasadí o to, aby ve firmě pokračovala výroba a byla zajištěna pracovní místa tak, jak stanovuje kolektivní smlouva.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů. Má šest výrobních závodů v Česku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku a zaměstnává 2000 lidí, z toho 700 v Česku. K výrobkům firmy patří vedle Kofoly ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola.

V licenci Kofola vyrábí a distribuuje nápoje RC Cola a Orangina. Většinovým vlastníkem je společnost KSM Investment patřící rodině Samarasů, kterou navenek zastupuje především předseda představenstva Jannis Samaras. Loni dosáhla Kofola tržeb 7,19 miliardy korun (meziročně o 14,6 procenta více), provozní zisk zvýšila o 33,1 procenta.