Kofola přišla s EET o 83 hospod. DPH měla klesnout víc, říká Samaras

Kofola se v posledních letech přetahuje s Coca-Colou o pozici lídra na trhu nealkoholických nápojů. Z hlediska objemu je výpadek dodávek do 83 restaurací nepatrný, řekl v rozhovoru pro MF DNES majitel Kofoly Jannis Samaras. Když přišlo na elektronickou evidenci tržeb, jindy na slovo skoupý byznysmen se rozpovídal.

„Měla být zavedena už dávno. Kdyby tu zákon byl, neměli bychom padesát mrtvých v metanolové aféře. Kanály pro šedý byznys by nebyly tak velké. Tržby se pravděpodobně krátily, podniky se přizpůsobily systému, aby přežily. Teď dochází k narovnání prostředí,“ řekl.

To však podle něj nestačí. Mělo by se podle něj více pomoci restauratérům, aby to celý segment ustál. Prostor vidí například ve větším snížení DPH a podpoře pro drobné restauratéry.

„Znám jednu takovou víkendovou hospodu na Valašsku, která otevírá jen pro pár kamarádů. Neumím si představit její fungování s registrační pokladnou,“ řekl muž, který vzkřísil se svým otcem Kostasem socialistickou značku kolového nápoje, v roce 2011 získal titul Podnikatel roku a v posledních letech vkročil na Balkán, kde chce zopakovat československý úspěch Kofoly se slovinskou značkou minerálek Radenska.

Ač je příznivcem rovných podmínek v pohostinství, Samaras považuje nespravedlivé, pokud teď bude Finanční správa pokutovat jen některé hospodské. „Je to vlastně taková šikana, protože různé úpravy dělali všichni. Prostředí bylo nastaveno tak, že kdo se nezapojil, nemohl přežít,“ řekl.

Nespravedlivý byl podle něj ale i fakt, že „odměnou“ za poctivé podnikání mohl být bankrot.

„Když hospoda jako jediná v ulici nekrátila tržbu, byla nucena prodávat o pětinu dráž. Tím přicházela o lidi a mohla zkrachovat. To by bylo skoro na žalobu státu, který vytvořil takové podmínky k podnikání, že různé formy krácení byly normou,“ uvedl.