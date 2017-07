Česko v pololetí získalo z EU o 16,7 miliardy korun více, než zaplatilo

ČR v pololetí obdržela z unijního rozpočtu 39,5 miliardy korun a odvedla do něj 22,8 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo financí.



Snížení čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je podle ministerstva způsobeno zejména zahajováním operačních programů pro období 2014 až 2020. „V předchozích letech tvořily hlavní část příjmů prostředky za programové období 2007 až 2013, které se nejvíce dočerpávaly ve třech letech následujících po ukončení období,“ uvedl úřad.

Podobný cyklus lze podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy očekávat i v aktuálním programovém období. „Zejména v letech 2021 a 2022 a částečně v roce 2023 se dočerpávání pravděpodobně opět projeví citelným zlepšením čisté pozice ČR,“ uvedl.

Česko je pozadu

Kovanda zároveň upozornil, že ČR bylo zatím proplaceno pouze 1,5 procenta částky přidělené v rámci programového období 2014 až 2020. „V případě Maďarska je to 4,2 procenta, v případě Polska 4,1 procenta a v případě Slovenska to na konci března letošního roku bylo 3,5 procenta. V ČR byl navíc alokován jen malý podíl evropských peněz z programového období 2014 až 2020, dosud jen 4,4 procenta. V Maďarsku ale už alokovali více než 50 procent, v Polsku zhruba 22 procent a na Slovensku 19,8 procenta,“ uvedl.

Hlavní úlohu ve výsledné pozici Česka podle ministerstva v pololetí sehrálo čerpání peněz ze Společné zemědělské politiky a ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2014 až 2020. Na politiku soudržnosti ČR za první pololetí letošního roku celkově obdržela 13,9 miliardy Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 25,6 miliardy Kč, z toho přímé platby 21,5 miliardy korun.

Celková bilance

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce letošního června zaplatila do rozpočtu EU 496 miliard korun a získala z něj 1 152 miliardy korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 656 miliard korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2015 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie a Itálie.

V roce 2015 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 14 miliard eur (zhruba 364 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 9,5 miliardy eur více, než do něj odvedlo.