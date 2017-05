KOMENTÁŘ: Slepice, rakev a Evropa. Unie není Kazmova show. Nebo ano?

Kazma je showman, který tento týden zveřejnil video trhající rekordy ve zhlédnutí. Ukazuje na něm, jak do primácké show Prostřeno nastrčil člověka, který žije se slepicí, spí v rakvi a miluje staré ženy. A Prima to odvysílala.

Juncker nemá být showman. Ale zase začíná operovat s termíny jako „multi-speed“ Evropa nebo taky někdy „two-speed“ Evropa – přeloženo jako „vícerychlostní“ nebo „dvojrychlostní“ Evropa.

Co to ale bude, až to bude ta „vícerychlostní“ nebo „dvojrychlostní“ Unie – to je tajemná otázka, že to i tu show připomíná. Vůbec i ty slovíčka nadefinovat. Vysvětlit lidem. K čemu se dojde – to nikdo neudělal. Kazmu jsem pochopil – dělal si prd... Junckera, jeho tým a politiky, kteří to hlásají, nechápu. Jen doufám, že si snad taky nedělají prd... Myslím to vážně – vysvětlím: Vezměte si titulky novin nebo internetových článků...

„Dvourychlostní Evropa je realitou, říká Merkelová“.

„Juncker podpořil projekt dvourychlostní Evropy“.

„Chceme dvourychlostní EU, nárokuje si Itálie“.

„S Macronem začíná éra dvourychlostní Evropy“.

„Dvourychlostní Evropa je lepší než Evropa bez rychlosti, míní guvernér polské centrální banky“.

Není rychlost jako rychlost

Když dělal Kazma tu svou postavu do Prostřeno, přesně ji nadefinoval. Kromě slepice, rakve a zájmu o babičky jí přidal ještě to, že občas svévolně říká sprostá slova, má nahoře v uchu hands free a dole permanentní erekci.

Politici mluví o budoucnosti, o „vícerychlostní“ a „dvojrychlostní“ Evropě, ale nadefinováno nemají nic. Ten Kazma je proti nim borec.

Když se řekne dvojrychlostní, tak si představím, že „někdo“ chce udělat z Evropy dva kluby – jeden poroste rychle. Druhý pomalu. Když vícerychlostní, tak podobně – jeden klub zemí v Evropě pojede na jedničku, druhý na dvojku, třetí na trojku... Ale ejhle.

Volám lidem, kteří znají Brusel. Ptám se, co je to tedy to „dvojrychlostní“ nebo „vícerychlostní“, jak o tom kecají politici a úředníci? Odpověď znalců Bruselu: „Ne, to není o ekonomickém růstu. Je to o integraci. O intenzitě další integrace evropských zemí.“

Takže jedna skupina zemí se bude integrovat rychle. Druhá pomalu. Když „vícerychlostní“, tak podobně – jeden klub zemí splyne rychle, druhý středně rychle, a třetí zůstane stranou?

Ti, kteří se nejvíc propojí, budou mít jednotnou hospodářskou politiku – rozpočtovou i měnovou politiku s eurem – to bude asi ta „první rychlost“. Ti, co nebudou chtít, budou „druhá rychlost“.

No, i když Brusel si to představuje asi opačně. Na dvojku se jede rychleji. A proto ty země, které zůstanou stranou, budou první rychlost. A druhá rychlost budou ty, jež budou mít vše společné (USA pojedou mezitím na čtyřku a Čína na pětku...). Rychlost integrace tedy bude nyní dělit Evropu na vícerychlostní... hmm... A nezajímá lidi spíš rychlost růstu ekonomiky, práce, mezd? Jako že když se integrujeme, porosteme rychleji? Fakt? Je to opravdu spočítané, domyšlené?

No, asi ne. Americe trvalo 150 let, než se plně federalizovala a než jí začaly plynout výhody z měnové unie (viz výborná studie od Hugha Rockoffa z nejrespektovanějšího amerického ekonomického think-tanku NBER).

Zabaleno do klišé

To, co teď politici říkají, jsou jen prázdná hesla. Ženou integraci násilně a zbrkle dopředu. Bez logiky, jak to vlastně půjde dál...

V zásadě je pět možností, co s Unií dál: 1) pokračování ve stejné politice EU beze změn, 2) dělat jen bezpečnost a obchod, 3) jen ti, kteří chtějí dělat společně víc, 4) dělat méně věcí efektivněji, 5) dělat společně mnohem více.

Jednička vede ke stagnaci. Budoucností příštích deseti let je dvojka nebo čtyřka.

Protože trh žene ekonomiky, nikoliv Brusel. K tomu se ale nikdo nehlásí. Kromě Británie. Brusel a s ním kupa politiků cílují těmi pojmy „vícerychlostní“ a „dvojrychlostní“ na trojku nebo pětku. Připomíná to heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. Ano, heslo Klementa Gottwalda. Kdo více splyne s Francií a Německem, bude více rozhodovat. Kdo se neintegruje, nebude rozhodovat. A třeba i může jít pryč jako Velká Británie.

Ne, to neříká ta Kazmou nastrčená postava ze zábavné televizní show Prostřeno.

To nám reálně sdělují politici. Jen to balí do klišé a nelogických termínů jako „dvojrychlostní“ a „vícerychlostní“ Evropa, které s naší budoucí prosperitou nemají nic společného.