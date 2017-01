KOMENTÁŘ: 10 hrozeb, které letos mohou vyděsit ekonomiku

Podle něj jde sice o extrémy, ale je třeba je mít na paměti jako krajní možnosti.

1) Na šestou recesi mohou zadělat spekulanti s eurem

Od roku 1980 jsme tady zažili pět recesí. V letech 1981 až 1982, kdy nám Sověti naúčtovali růst cen ropy ve světě. Přelom let 1991 a 1992, kdy jsme vyklidili exportní trhy a doma šíleně rostly ceny. Recese 1997 až 1998. Pak rok 2009, kdy šel dolů celý svět. A pak 2012 až 2013. Ty roky 1997 až 1998 a 2012 až 2013 byly naše chyby – způsobili jsme si je sami špatným nakombinováním rozpočtové a měnové politiky. Pokud letos vzroste inflace, Česká národní banka třeba skončí s intervencemi a přejde se na volný kurz měny. 27 CZK/EUR, na které jsme si zvykli, bude minulostí. Co pak udělá kurz, neví nikdo. Kdo říká, že ví, ten si vymýšlí. Kurz však může nejdříve prudce posílit. Kdo spekuluje na posílení, bude ihned po tomto skoku svou pozici prodávat – a tím kurz zase může drsně oslabit. Výsledek: velké výkyvy sem a tam. Riziko první je, aby nás tohle zase nestáhlo dolů a nezpůsobili jsme si vlastnoručně recesi.

2) Splasknutí dluhopisové bubliny

Druhé riziko je splasknutí bubliny na dluhopisech. Tento svět má strašně moc vytisknutých peněz ležících ladem, vše se cpe do dluhopisů. Přebytek je i v Česku – masivní poptávka po dluhopisech vyhnala jejich ceny na historické rekordy. Pokud jednou porostou úrokové sazby (kdy, to neví nikdo), ceny dluhopisů drsně spadnou – nebudu už chtít držet dluhopis s výnosem nula, když kolem mě budou termínované účty třeba konečně něco nesoucí. No a pak, po pádu dluhopisů, vám přijde výpis z penzijního připojištění a nenajdete tam dobré zprávy...

3) Konflikt ideologií

A jdeme do světa. Extrémní riziko by nastalo, kdyby konflikt ideologií mezi Saúdy a Íránci přerostl v nějaký otevřený boj. Střety mezi oběma hlavními islámskými větvemi trvají už od sedmého století. Teď však mohou vygradovat. Sunnité jsou stoupenci ortodoxní islámské nauky. Dominují ve většině muslimských států – lídrem je právě Saúdská Arábie. Naopak šíité mají vlastní posvátnou tradici, uznávají Korán. Majoritní většinu tvoří v Íránu, Ázerbájdžánu, Bahrajnu a Iráku. Sektářské násilí mezi sunnity a šíity patří k hlavním zdrojům nestability zejména v Pákistánu...

4) Nová migrační vlna

Pokud by se k tomu přidaly problémy v Africe, hlavně v Libyi, následovala by další migrační vlna. Další milion uprchlíků v Evropě. Obavy o bezpečnost... Dál už si to domyslíte sami.

5) Masivní zbrojení

To už by se v Evropě masivně zbrojilo. Rok 2017 může být renesancí i pro české a evropské zbrojovky a jednou se může tento rok považovat za začátek změny národního průmyslu číslo jedna – od aut ke zbrojnímu arzenálu. Zatím nejpočetnější českou ozbrojenou složkou není armáda, ale myslivci.

6) Neschopnost lídrů EU

Jak by tohle všechno zvládla EU? No nevím. Za šesté riziko považuji neschopnost evropských lídrů. Kdo je vlastně lídrem EU? Znáte prezidenta EU? S kým si má sednout za stůl Donald Trump nebo Si Ťin-pching? A připadá vám, že ti v Bruselu vědí, co dělají? Není právě impotence lídrů EU odpovědí na to, proč Evropa bude mít v roce 2017 více problémů?

7) Vzestup populistů

Co takhle frexit? Brexit znáte – Británie hodlá vystoupit z EU. Frexit by se týkal Francie. Jak v Německu, Nizozemsku, tak ve Francii se letos odehrají volby. Referendum o vystoupení Francie z EU už nezní tak absurdně jako dřív – favoritka voleb Le Penová se přímo chlubí tím, že ho uspořádá. Itálie se ocitla v politické nestabilitě, jsou možné předčasné volby a do vlády může jít bývalý komik z hnutí pěti hvězd.

8) Bolesti obra Deutsche bank

Do toho by mohla padnout ještě Deutsche Bank. Po Řecku, Portugalsku, Španělsku, Irsku, Kypru, migrantech máme ikonu německého bankovnictví v pozici dynamitu. Pokud její klienti budou mizet dál, protistrany, obchodní banky a fondy s ní nebudou ty „inovativní“ deriváty uzavírat, pak rozbušku bude držet v ruce Angela Merkelová nebo prostě ten, kdo v Německu vyhraje volby. A projeví-li pak Evropská centrální banka a Evropská komise stejnou impotenci k řešení problémů jako doteď, může Deutsche Bank pohřbít i euro...

9) Terorismus v ČR

Pak je tu ještě riziko terorismu v Česku. Strašné. Šílené. Smutné. Zřejmě však i na území Česka existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů napojených na takzvaný Islámský stát, případně na syrskou odnož al-Káidy, napsala BIS ve své výroční zprávě. Zpráva BIS také uvádí, že radikálové využívali Česko jako jednu z tranzitních zemí na cestě mezi Blízkým východem a západní Evropou.

10) Severní Korea

No a když do toho všeho třeba Severní Korea oznámí, že bude schopná vyrobit nukleární bombu v kufříku, pak ten rok 2017 může být krušný.

Naštěstí jsem jen ekonom a tímto článkem se motám do prognostiky. A jelikož mýlit se je lidské, můžete si oddechnout. V roce 2017 se tohle všechno nestane. Jen něco.

P. S. Jinak vyhřívaná pro naše hýždě se dělají už i prkénka na toaletu. Tedy pardon, pokud už ho doma máte.