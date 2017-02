KOMENTÁŘ: Babišův příjem je už věc veřejná, musí se svléct donaha

Původně mediální tlak na Babiše se mění v tlak politický. Včera – po výzvě šéfa ODS Petra Fialy – se do věci vložil premiér Sobotka a prohlásil, že by měl ministr financí „ve vlastním zájmu objasnit příjmy v minulých letech tak, aby nevznikaly pochybnosti o původu jeho majetku“. Babišův problém prý zatěžuje celou vládu.

Co se stalo? Aféru odstartovalo trestní oznámení, podle nějž se Babiš dopustil daňového úniku, když od vlastního Agrofertu nakoupil korunové dluhopisy z roku 2012. Využil tehdy možnosti dané dírou v zákoně: vytáhl si z firmy nezdaněný příjem, protože výnos z korunových dluhopisů vydávaných v krátkém několikaměsíčním rozmezí roku 2012 se nedaní.

Šlo o dobrou investici. Výnos z dluhopisů, jichž Babiš skoupil v letech 2013 a 2014 celkem za 1,45 miliardy korun, mu ročně nese přes 90 milionů. Na operaci ho lze ale těžko nachytat. Šlo o legální postup nalinkovaný exministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Stejný typ dluhopisů vydával v té době stát a mnoho firem, na trh se jich dostalo za 177 miliard korun. Stovky manažerů postupovaly jako Babiš. Jistě, tahat z podniků nezdaněné peníze není příkladný občanský postoj, kriminalizovat to však půjde těžko. A teď ty rozpory, jejichž vysvětlení chce od ministra financí premiér. Když se novináři Babiše ptali, kde na dluhopisy za téměř půldruhé miliardy korun vzal, řekl nejprve, že měl peněz dost, protože v letech 1993 až 2015 vydělal 1,86 miliardy hrubého. Jenomže – když se od této sumy odečtou Babišovy zveřejněné příjmy z doby po investici do dluhopisů, ukazuje se, že by původně uvedená suma nestačila.

Až dodatečně přišel vicepremiér s upřesněním, že oněch 1,86 miliardy hrubého se týkalo jen zdanitelných příjmů z podnikání.

Že měl kromě toho další příjmy nepodléhající dani, takže si přišel na víc než 2,5 miliardy. Že si z hlavy nepamatoval, kdy přesně dluhopisy kupoval. A že své peníze nepočítá a opakoval jen podklady, které mu připravili jeho účetní.

Což vše může být pravda. Ani nepřesnosti a dávkování informací kriminalizovat nelze. A je fakt, že Babiš do této chvíle o svých příjmech zveřejnil víc než kdokoliv z jeho politických souputníků.

Jenže ověřit z veřejných zdrojů lze jen část vicepremiérových informací. Média i Babišovi političtí oponenti navíc ony postupně dávkované informace zpochybnili tak, že se v nich dnes už nikdo nevyzná. Z celé aférky zůstává jen pachuť a pochyby, jestli tu vůbec někdo mluví pravdu a hraje fér. Znechucení z toho všeho ještě zhoršuje Babišova rostoucí nakvašenost a arogance, s níž reaguje na další a další novinářské dotazy.

Vicepremiér má v této chvíli dvě možnosti: nechat skandálek vyhnít a doufat, že ho politicky nepoškodí. Nebo umožnit finanční správě či nezávislému auditorovi, aby prošli jeho soukromé účetnictví a cifry, které zveřejnil, sami objektivně potvrdili.

Bylo by to v české politice nezvyklé, ale vůči veřejnosti férové gesto.