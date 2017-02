KOMENTÁŘ: Tanci Velkého Medvěda někdo musí tleskat. Kdo asi?

K nepochopení je toho víc. Cena mobilních dat donedávna v této zemi skoro nikoho nezajímala. Bývalo to téma pro technologické nadšence, jedno agilní sdružení na ochranu spotřebitele a pár umanutých samců z Českého telekomunikačního úřadu, které asi rajcuje boj s mocnými operátory. Jenomže jak se blíží volby, z ochrany zákazníka před zlými firmami se stala politická rozbuška.

Začalo to loni legislativním návrhem skupiny opozičních senátorů. Chtěli usnadnit zákazníkům vycouvat ze smluv, jež operátor svévolně změní. A Mládek se začal chovat nepochopitelně: Nejdřív slíbil, že návrh zapracuje do chystané novely elektronického zákona. Pak na slib „zapomněl“ a vykoledoval si tím takovou smršť kritiky, že to začalo strašit celou jeho domovskou partaj. Mládka vyplísnil sám stranický a vládní šéf Bohuslav Sobotka. Od té doby se Velký Medvěd na své elektronické komunikaci už jen motá jako opilý.

Nejdřív slíbí, že do chystané diginovely zapracuje povinnost operátorů zveřejňovat ceníky. Pak přizná, že to je neprůchodné. Prohlásí, že „roaming (volání ze zahraničí) je elitářská záležitost, která se týká pěti procent obyvatelstva“, což Čechy proslulé láskou k cestování dílem urazí, dílem šokuje. A jedeme dál. Minulý týden Mládek jmenoval nového náměstka Lubomíra Bokštefla, jenž vzápětí proslul urážlivým doporučením, že kdo chce v Česku levné služby, má odjet do Polska (více čtěte zde). A aby si Bokšteflova lapsu opravdu každý dobře všiml, ohlásí ministr vzápětí na svém Twitteru, že za páně náměstkovo plácání vyhodil svého spindoktora.

Pořád není konec. Včera se ukázalo, že Mládkův úřad do proklaté diginovely potichu zapracoval paragraf, který operátorům zakazuje dávat lidem „podpultové slevy“. Což jim ještě víc sváže ruce při vyjednávání s operátory a zabetonuje současný nežádoucí stav. A pozor, betonovací novinku Mládek odkývá v situaci, kdy operátory „důvodně podezírá z neformálního cenového kartelu“. Aspoň o tom mluvil v pondělí na setkání s novináři.

Včera Mládek prohlásil, že zákaz „podpultovek“ se týká zákazníků z řad firem i jednotlivců. Znovu šokoval, protože se tak veřejně usvědčil, že buď nezná znění vlastního zákona, nebo neví, jak občanský zákoník definuje spotřebitele. Ty spotřebitele, jež má jeho vlastní úřad chránit.

Začíná to být trapné. Na Mládkově tápání se pasou konkurenti ČSSD a Andrej Babiš mu jízlivě radí, jak narovnat mobilní trh. Velký Medvěd už škodí sobě, straně, svému úřadu i spotřebitelům.

Je tu ale další záhada, kterou ženský mozek nebere.

Co si o Mládkově tanci v porcelánu myslí šéf kabinetu a ČSSD Sobotka? Proč ho nechá trápit v úřadu, z něhož je Velký Medvěd evidentně nešťastný? Proč premiér na jeho chyby dokonce upozorňuje veřejnost – tak jako když mu poslal kritický dopis, který vzápětí unikl do médií? Proč Sobotka svého ministra proboha v té ostudě tak koupe? Asi ho ve funkci drží se zaťatými zuby.

Jan Mládek na podzim neuspěl ve volbách do Senátu a po prohře čestně nabídl Sobotkovi rezignaci. Premiér, ministr i partaj měli šanci medvědímu tanci včas zabránit. Ženský mozek usilovně hledá odpověď na otázku, proč se tak nestalo. Ženský mozek má cit pro intriky. Vidí vysvětlení hodné skvělé turecké telenovely: Slabý ministr v čele mocného resortu, zodpovědného za státní politiku vůči velkým firmám a kapitálu, může spoustě vlivných byznysmenů vlastně vyhovovat. Tak, že stojí za to ho na postu držet, ať to stojí, co to stojí. Ale to berte jen jako výplod zvláštní ženské logiky...