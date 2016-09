KOMENTÁŘ: Zvolte nás, máme pro vás dárek za tři a půl bilionu

Když se těsně před volbami dostanou politikům na stůl penze, znamená to jistotu ekonomické katastrofy. Na jednu takovou zadělali zrovna včera – zastropováním důchodového věku.

Na stole koaličních politiků přistál včera návrh zákona stanovující strop pro odchod do důchodu na 65 nebo 67 let. Přičemž politik měl rozhodnout, kterou z variant vybrat, či zda to smést ze stolu. Vypracovalo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, po pravdě by se spíš mělo jmenovat ministerstvo důchodů a sociálních věcí.

Premiér Bohuslav Sobotka po koaliční radě na Twitter napsal: „Jsem velice rád, že po dnešním vyjádření koaličních stran má ČSSD šanci prosadit zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech.“ Až se to jednou dostane mezi poslance, debata bude ještě vzrušenější, zvlášť pokud v tu dobu bude před volbami.

Přečetl jsem si k tomu podklady. Ano, jsem externí poradce ministra financí, ale připomínám, že mám také ekonomický diplom, a jelikož ho nechci vracet, píši, jak mě na vysoké vyškolili, nepíši po politicku, jak se říká ve státní správě. A nemusím přemýšlet, jak udržet koalici. Můžu psát natvrdo.

Ale k věci: podle zdůvodnění od ministerstva práce (důchodů) je „účelem předloženého návrhu zákona ukončit neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální pevné věkové hranici“. Hledám v podkladech nějaké ekonomické zdůvodnění. Nacházím: „Dojde k posílení transparentnosti očekávání pojištěnců ohledně způsobu stanovení jejich důchodového věku, a to na základě detailních podkladů o očekávaném demografickém vývoji.“ A rovněž se v podkladech k zákonu píše: „Změny v nastavení důchodového věku by se navíc neměly týkat generací v předdůchodovém věku, u nichž by úprava dříve stanoveného důchodového věku již popírala cíl přiměřeného očekávání.“

Očekáváte přiměřeně?

Když se vžiju třeba do myšlení mé dcery, tak ta včera řešila začátek školy a to, jestli je lepší nový videoklip od písničkáře, co si říká Pekař, anebo od skupiny Rybičky 48.

Ale jestli půjde do důchodu v 65 letech, v 67, nebo úplně jindy, to fakt neřeší. Nebo vaše děti to řeší? O jakém přiměřeném očekávání dětí a lidí ministerstvo hovoří? To mě ve škole vůbec neučili! Když si teď vygooglujete stránky ministerstva práce (důchodů), najdete zde tabulku a taky uvidíte, kdy půjdete do penze, a můžete podle toho tedy „přiměřeně očekávat“, pokud tedy na rozdíl ode mě víte, co to znamená.

Hledám další ekonomická zdůvodnění. Nacházím porovnání s legislativou EU. Tady se píše: „Návrh zákona požaduje cílově dosažení věku 65 let (Varianta I), resp. 67 let (Varianta II) pro nárok na starobní důchod. Tento požadavek je v souladu s mezinárodními smlouvami, resp. úmluvami, které ČR ratifikovala.“ A dále pak, že „z úmluv, které obsahují ustanovení o maximální věkové hranici pro nárok na starobní důchod, je pro ČR relevantní Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 128 (čl. 15 odst. 2) a Evropský zákoník sociálního zabezpečení, který odkazuje na plnění podmínek podle Úmluvy MOP č. 102, která je v otázce věkové hranice obdobná jako Úmluva č. 128.“

Tedy jestli tomu rozumím dobře, nějaké mezinárodní úmluvy, ani úmluvy 102 i 128 (radši je ani negoogluji) nám to nezakazují, a proto to tedy uděláme?

Stále hledám jasné ekonomické zdůvodnění návrhu. Nacházím zmínku o zprávě z hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. K návrhu tohoto zákona je uvedena v samostatné části a obsahuje podrobné zhodnocení platného právního stavu. Podle ministerstva „vysvětluje nezbytnost navrhované právní úpravy a její principy a dopady“.

Jak, to už ale důchodové ministerstvo v podkladech neuvádí.

Ekonomický argument pro strop na důchod prostě nenalezen. A ani v té nejvíc odborné zprávě hodnotící dopad regulace. Jedinou ekonomickou úvahu lze nalézt v tom, že má každých pět let zasednout tým úředníků a vyhodnotit, zda ten strop ještě držet. Aspoň že to. Jinak je to totiž čistá politika.

Na 99 procent. Férově by ministerstvo práce (důchodů) mělo říct, ano, tohle je ekonomicky blbost, ale sázíme na populismus.

To bych bral. A možná ani odborný personál úřadu by si nemusel ekonomické argumenty cucat z prstu a psát takové bláboly – ono totiž ekonomicky pro obhajobu návrhu nic najít nelze. Kdyby jednali rovně, přiznali by barvu: Lidi, tohle je dárek od státu pro vás, tak nás za to zvolte, jo?

Socialistické carpe diem

Jako ekonom, jenž nechce vrátit diplom, si dovoluji alespoň připomenout stranu 4 podkladových materiálů, respektive odstavec s titulkem „Celkový implicitní dluh“. Pro upřesnění, než odstavec ocituji, implicitní znamená součet každoročních deficitů, které jen toto opatření do budoucnosti přidělá navíc. A to navíc je myšleno jako manko k už existujícímu dluhu penzijního systému. Takže, na straně 4 se píše: „Ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení 65 let zvýší vnitřní nerovnováhu systému (rozsah nekrytých závazků u současných účastníků systému) o cca 77,5 % HDP ( v hodnotách HDP roku 2015 cca 3,5 bilionu korun).“

Ano, čtete správně, filozofie návrhu je: Dnes potřebujeme předvolební dárky, na které může volič slyšet, a budoucí generace to bude stát 3,5 bilionu korun. Rybičky 48 v tom novém videoklipu vystihují ten návrh nejlépe, když zpívají: „Chtěl jsem tím říííct, bla bla bla...“ A Pekař zase zpívá: „Někdo vsadí málo, jinej vsadí moc.“ – Současná generace bude mít a další bude platit, vooooou voooou...