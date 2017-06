Kontroloři ČOI budou moci kontrolovat s falešnými doklady od vnitra

Pro návrh hlasovalo 79 ze 113 přítomných poslanců. Spolu s vládními stranami ČSSD, ANO a většiny poslanců KDU-ČSL zákon podpořili i komunisté a Úsvit. Pro nebyl ani jeden poslanec ODS ani TOP 09 (jak kdo hlasoval, najdete zde).

„Vytváříte policii bez pravomocí policie? Kolik inspektorů vybavíte falešnými občankami,“ podivoval se plánu vlády šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Přisnější regulace některých výrobků Sněmovna také schválila novelu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich prodeji. Má se tím zkvalitnit trh s lanovkami, osobními ochrannými prostředky a plynovými spotřebiči. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Vládní návrh hájil ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD s tím, že nové oprávnění kontrolorů České obchodní inspekce napomůže tomu, aby nebyli ohrožováni v okolí svého skutečného bydliště.

„Nepovažuji za spravedlivé, abychom kolegy tomu vystavovali,“ řekl Havlíček. Kontroly pod skrytou identitou by podle vlády měly přispět k efektivitě kontrol.

„Je to další z novel zákonů, která bojuje proti svobodě,“ protestoval poslanec TOP 09 František Laudát. A poslanec ODS Marek Benda neúspěšně navrhoval vrátit zákon k dopracování parlamentním výborům. Teď to tedy bude v rukou senátorů, zda ČOI nové oprávnění získá.

Ale ani všichni sociální demokraté posílení ČOI nepodporují. Vyškrtnutí nové pravomoci kontrolorů navrhl poslanec sociální demokracie Roman Váňa.