Spekulanti nakupují uměle oslabenou korunu. Už brzy větří snadný výdělek

Centrální banka ústy svého guvernéra Jiřího Rusnoka minulý týden zopakovala, že bude pomocí intervencí držet kurz domácí měny na 27 korunách za euro, a to minimálně do konce března. Analytici očekávají, že s ukončením oslabování koruny měna posílí, a právě na to sází čeští i mezinárodní investoři.

„Podle našich odhadů mezinárodní investoři-spekulanti nakoupili dosud nebývalý objem více než bilion korun, který chtějí zpětně prodat po zhodnocení koruny. Ta by měla podle odhadů z trhu letos posílit v rozmezí 25,3 - 26,7 korun za euro,“ uvedl hlavní analytik TopForex Peter Bukov. Jeho slova potvrzují neoficiální data z trhu.

„V lednu došlo k obrovskému přílivu spekulativního kapitálu, který sází na posílení koruny po blížícím se konci kurzového závazku. Zároveň se proti budoucím kurzovým pohybům začali více zajišťovat čeští exportéři. V důsledku tak musela ČNB masivně intervenovat,“ řekl ekonom Komerční banky Marek Dřímal.

ČNB jenom za leden dle jeho odhadu nakoupila eura za 350 miliard korun. Někteří finančníci hovoří až o 400 miliardách. Se zvyšujícím se tlakem na českou korunu nepoleví ani aktivita ČNB.

Rizika pro drobné investory

Vidina snadného výdělku má i svá rizika, a to především pro drobné investory, kteří obchodují prostřednictvím mezinárodního systému Forex. Ten nabízí i při malých investicích v řádech stovek a tisíců eur takzvanou velkou investiční páku a následný zisk nebo ztrátu.

„Není jasné, zdali koruna posílí skokově, postupně, nebo velmi volatilně. Oproti všem zkušenostem dojít i na krátkodobé oslabení nad současnou úroveň,“ uvedl Bukov. V takovém případě by řada spekulantů na zaručeném obchodu s korunou prodělala.