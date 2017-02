Babiš navrhne dodatečné zdanění firemních dluhopisů za 121 miliard

„Můj návrh cílí na zdanění výnosů z dluhopisů emitovaných soukromými firmami, které ještě dnes drží fyzické osoby. Nijak se nedotkne státních korunových dluhopisů emitovaných v letech 2011 a 2012,“ uvedl Babiš.

Danit se mají jen výnosy do budoucna, takže staré úroky již zůstanou nezdaněné. Pokud by zákon začal účinkovat od příštího roku, jak návrh plánuje, Andrej Babiš, jehož dluhopisy za 1,5 miliardy celou věc odstartovaly, by tak musel z úroků do splatnosti dluhopisu, tedy v příštích pěti letech, odvést na patnáctiprocentní dani z nich 67,5 milionu korun. Na úrocích by mu zůstalo 382,5 milionu čistého.

Zdanění by se dotklo desítek tisíc lidí, nejen majitelů firem jako Babiš. V Centrálním depozitáři cenných papírů je v letech 2011 a 2012, kdy daň byla nulová, zapsáno přes pět set firemních emisí těchto dluhopisů za celkem 121 miliard. Ty nejdelší mají splatnost až v roce 2062, nejvyšší úrok je 18,5 procenta. Ne všechny emitované dluhopisy byly však také prodány.

Z velké části šlo o banky, které dluhopisy nabízely svým privátním klientům, developery (CPI, Ekospol, Central Group) a řadu velkých i středních firem. Mezi nimi například finanční skupina Penta, dopravce Student Agency nebo Leo Express, firmy, za kterými stojí známá byznysová jména - zbrojař René Holeček, zakladatelé potravinářského Walmarku bratři Walachové, hudební producent Lešek Wronka nebo majitel Skláren Kavalier Otakar Moťka.

Nelze zjistit, zda si dluhopisy nakoupili přímo majitelé firem a získali daňovou výhodu na půjčce pro vlastní podnik.

Dluhopisy za více než miliardu vydaly i dvě státní firmy - ČD Cargo a Český Aeroholding. Obě stihly nebo stihnou dluhopisy splatit před zdaněním.

Pozměňovací návrh se objeví u novely zákona o daních z příjmů, kterou má Sněmovna projednávat tento týden. Ta navrhuje zvýšit daňový odpočet za dárcovství krve a zavádí odpočet za vstup do registru dárců a za darování kostní dřeně.