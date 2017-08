Rozvozce potravin Košík přežil krizi ve vlastním skladu a míří za firmami

„Máme novou vizi a hlavně důvěru staronového investora Josefa Kollera,“ říká na úvod nový výkonný ředitel firmy Zbyněk Šlosar. Ten na pozici vystřídal někdejšího spolumajitele Jakuba Šultu. „S panem Šultou jsme se rozloučili. V rámci změn ve vlastnické struktuře přišel i o svůj minoritní podíl,“ vysvětluje Šlosar. Podrobnosti uvádět nechce.

Trojka v rozvozu potravin na českém trhu Košík se v létě potýkal s problémy ve skladovém systému. Dovážky měly zpoždění a nezřídka kdy dorazily nekompletní. Plánované sloučení se skupinou Mall, které Šulta rozjel, nové vedení zastavilo. Podle jednoho ze zdrojů iDNES.cz firma také některým svým dodavatelům zezaplatila za odebrané zboží.

Zbyněk Šlosar (34) je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a anglického institutu APMG International.

Řídil projekty v řadě různých oblastí – od bankovnictví přes odpadové hospodářství, energetiku, telekomunikace až po logistiku či automobilový průmysl. Do společnosti Košík Retail nastoupil začátkem roku 2017 na pozici provozního ředitele. Od srpna pak nově zastává pozici CEO.



Přišel ze společnosti Unicorn Systems s dlouholetými zkušenostmi ve vedení projektů i divize ERP systémů, je mimo jiné prezidentem Komory projektových manažerů.

„Teď už je vše v pořádku, můžeme pokračovat v rozjetých aktivitách,“ doplňuje Šlosar, který od počátku letošního roku působil jako provozní ředitel Košíku a zodpovídal za technologické inovace a zákaznickou podporu. Někdejší projektový ředitel Unicorn Systems v sobě IT technika nezapře. „Nebudeme nic zgruntu měnit. Musíme zefektivnit naše IT procesy. Zákazníkům nyní garantujeme dovážku do 3 hodin,“ říká čtyřiatřicetiletý Šlosar.

Košík po masivní expanzi do regionů doručuje potraviny ve všech větších tuzemských městech. Nakoupit tak u něj může více než polovina Čechů. „Umíme si ale představit, že pro místa, kam nezavážíme, využijeme i standardní služby,“ naznačuje Šlosar. Těmi mají být špeditéři z řad České pošty nebo DPD.

Nově se Košík hodlá zaměřit na firemní klientelu (B2B). „Firmy jsou pro nás stejně důležité jako koncový spotřebitel. Potraviny a suroviny k zpracování chceme nabídnout zejména hotelům, restauracím a kavárnám,“ říká Šlosar.

Šlosarovy plány s B2B jsou smělé. Do konce roku by chtěl, aby podnikatelé tvořili 30 procent objemů všech zakázek. Nyní je to půl procenta. Firma proto rozšiřuje svůj stávájící tým obchodních zástupců, kteří mají soukromníky nalákat. Pro management a komunikaci s firemními zákazníky nově vyčlenil samostatnou byznys sekci.

Individualizovaný systém a noví ředitelé

Meziroční výsledky firma kvůli konkurenci uvádět nechce. Denně dle svých údajů přijme 800 až 1 000 objednávek a měsíčně tak utrží 30 až 40 milionů. Když Košík na jaře 2015 spustil rozvoz potravin, přijímal asi 100 objednávek denně. O rok později začal atakovat hranici 500 doručených nákupů.

Poslední novinkou u Košíku má být i větší individualizace objednávek. „Chceme klientovi nabídnout systém, který ho už zná. Z objednávek víme, že lidé nakupují opakovaně velice podobný sortiment. Chceme jim vyjít vstříc a většinu nákupu udělat za ně,“ uzavírá čerstvý ředitel firmy Zbyněk Šlosar.

V Košíku se změnilo kromě užšího vedení i majetková struktura společnosti. Stoprocentním akcionářem firmy je nyní zakladatel a hlavní investor Josef Koller. Ten vyplatil minoritní akcionáře Pavla Boušku a Jakuba Šultu. Koller, který je české veřejnosti znám především jako majitel dodavatel autodílů a doplňků Auto Kelly, firmě poskytl další miliony na modernizaci a investice. Jako finanční ředitel v Košíku nyní působí Roman Neshyba a nákupy zboží má na starosti Petr Toupal, který v minulosti pracoval pro pro velkoobchodní řetězec Makro. Oba dva ve společnosti pracují od jejího vzniku.