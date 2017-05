Kraje kvůli miliardám na autobusy křísí „ČSAD“, končí výjimky na smlouvy

Kraje ročně zaplatí autobusovým dopravcům přes pět miliard korun za to, že pro ně zajišťují dopravu na ztrátových regionálních linkách. Většina těchto peněz končí u­ dopravců, kteří mají smlouvy bez soutěže. To má být po roce 2019 minulostí, protože skončí desetiletá výjimka.

Termín však začíná děsit nejen dopravce, ale i kraje. Řada soutěží totiž skončila v patu u antimonopolního úřadu, například v Libereckém kraji nového provozovatele hledají přes pět let. I proto se objevují kraje, které zvažují vlastní firmu.

Zatím nejdál s touto myšlenkou pokročili v Ústeckém kraji, kde zastupitelstvo v pondělí schválilo plán postavit zcela novou firmu na krajskou dopravu.

„Kraji to umožní flexibilněji reagovat na měnící se poměry, umožní lépe řídit a kontrolovat zajišťování dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji, aniž by došlo k významnějšímu nárůstu nákladů na zajištění dopravní obslužnosti,“ uvedl kraj v­ důvodové zprávě.

Podle informací MF DNES byl hlavním důvodem k založení krajské firmy hlavně strach z toho, že se nepodaří dopravce vysoutěžit včas. Ústecký kraj přitom má se soutěžemi dobrou zkušenost, všechny smlouvy jako jeden z mála krajů vysoutěžil.

Česká Lípa zvažuje společný podnik s dopravcem

V poslední době se mezi dopravci stalo módou, že se tendry napadají. I kvůli tomu, aby se stávající dopravci udrželi u smluv. Současný vývoj navíc prakticky zastavil proces skupování firem, který trval několik let. Pro nového majitele je klíčová dlouhodobá smlouva, tu ale firmy nemají.

Dopravci se obávají, že se krajem vlastněná dopravní firma stane standardem i v jiných krajích. Poukazují především na to, že soukromí dopravci jsou efektivnější.

S podobnou myšlenkou si totiž pohrávají i jiné kraje, například Liberecký nebo Plzeňský. „Chceme se rozhodnout do měsíce. Varianta vlastního dopravce i soutěží má své výhody i nevýhody, teď jsem k vlastnímu dopravci ale spíše skeptický,“ řekl hejtman Josef Bernard.

Smlouva s firmou, kterou vlastní přímo kraj či město, je jednou z výjimek, kdy zadavatelé nemusí provoz autobusů soutěžit. Další z výjimek je smlouva s dopravcem, který má do 23 autobusů. Této možnosti chtějí využít i velcí hráči.

Například v České Lípě přesvědčila firma Busline místní radní, aby začali řešit variantu společného podniku, v kterém by město mělo 20 procent. Mělo by však jen 23 autobusů, čímž by splnilo podmínku výjimky, a Busline by zůstal kontrakt na MHD bez soutěže. Plány má tento týden znovu řešit zastupitelstvo.