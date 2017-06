České krávy dojí víc než německé konkurentky. Pomohly dotace, míní ministr

I 34 let po vzniku prvního dílu Troškovy vesnické trilogie zůstává Česko zemí Šimona Pláničky. České dojnice patří mezi nejproduktivnější v Evropě. Předstihly i Německo, které bývá vnímáno jako mimořádně efektivní zemědělská velmoc. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky patří Česko dokonce mezi světovou top desítku.

„Česko patří v produkci mléka k deseti nejlepším zemím světa a v dojivosti jsme už předstihli Německo,“ prohlásil Jurečka na nedávné výstavě hospodářských zvířat v Brně. Klopu jeho saka přitom zdobila placka s nápisem Cows not dead, tedy Krávy nejsou mrtvé. Jde o variaci na punkové heslo Punx not dead.

Podle dat ministerstva jedna česká dojnice vyprodukovala loni v průměru 8 061 kilogramů mléka, o 361 kilo více než krávy v Německu. Ještě v roce 2013 na tom byly dojnice z obou zemí zhruba stejně a počátkem tisíciletí Němci v produktivitě jasně vedli.

Vedou dánské superkrávy

Čeští chovatelé si vedou dobře i podle dat Eurostatu v celoevropském srovnání za rok 2015. Na dánské superkrávy s průměrnými 9 361 kilogramy mléka na dojnici a rok sice zdaleka nemají, spolu se Španělskem, Finskem a Švédskem však patří mezi evropskou špičku.

Kolik dojí české krávy v porovnání s Německem

Kromě Dánska jsou přitom rozdíly mezi předními státy minimální a region Jihovýchod, zahrnující jižní Moravu a Vysočinu patří mezi nejúspěšnější oblasti kontinentu. S tím roste celková produkce mléka. Podle dat Českého statistického úřadu se loni zastavila jen těsně pod hranicí tří miliard litrů. Tedy na hodnotě, které dosáhlo Česko naposledy v roce 1996.

Podle Jurečky stojí za nebývalou produktivitou dotace, které v uplynulých letech směřovaly do ustájení, dojicích technologií či na zajištění pohody zvířat. Hlavní roli však sehrála nedávná mléčná krize, která naučila chovatele chovat se ekonomicky. „Jeden z pozitivních dopadů krize je, že zemědělci se museli zaměřit na produktivitu a efektivitu,“ říká ministr. „To se projevilo i v tom, že žádný zemědělec neukončil svou činnost,“ dodal Jurečka.

Česká plemena jsou na ústupu

Jenže to je v rozporu s údaji Eurostatu. Ten uvádí, že za růstem dojivosti v Česku stojí právě fakt, že málo produktivní chovy skončily. Méně efektivní dojnice tedy ze statistik zmizely a díky tomu vzrostl celkový průměr. „Logicky se vybíjejí ta zvířata, která mají nižší dojivost,“ říká šéf Zemědělského svazu Martin Pýcha. To často postihuje tradiční české stračeny. Místo nich se v Česku prosazují holštýnky. Ty jsou, co se týká mléka, mnohem produktivnější, avšak také třeba náchylnější k chorobám.