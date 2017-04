Americká ambasáda zvala do Trumpova golfového resortu, sklidila kritiku

Luxusní golfový resort v pobřežním městě Palm Beach na slunné Floridě, který Donald Trump nazval svým „Zimním Bílým domem“, byl v minulosti terčem hněvu místních, teď však na sebe Trumpův majetek strhává nechtěnou pozornost ze strany jeho politických rivalů.

Osmihektarový golfový resort se 126 pokoji totiž propagovala americká ambasáda v Londýně a zároveň internetová stránka Share America, jež spadá pod ministerstvo zahraničí USA a je financována z veřejných zdrojů.

Propagační článek ambasády zmiňoval, že Trump není prvním americkým prezidentem, který má přístup do resortu Mar-a-Lago, ale jako první z něj udělal své sídlo. Pokračuje zmínkou o vzácných hostech, kteří místo navštívili, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. A nezapomněl dodat, že oblíbené sídlo prezidenta zůstává privátním klubem s ročními členskými poplatky ve výši 200 tisíc dolarů.

Ministerstvo zahraničí v pondělí večer text odstranilo s vysvětlením, že úmyslem bylo informovat veřejnost o tom, kde prezident přijímá světové lídry. „Je nám líto, že došlo ke špatné interpretaci, příspěvek jsme odstranili,“ stojí na webu.

Propagační článek zároveň zmizel ze serveru Share America, který slouží jako informační platforma, na níž se otevřeně diskutuje o mnoha tématech od podnikání přes občanskou společnost až po svobodu projevu.

Do Trumpa si však stačili rýpnout jeho odpůrci z řad demokratů. „Proč mají daňoví poplatníci propagovat prezidentův privátní klub?“ podivil se demokratický senátor Ron Wyden. Bývalý Obamův poradce pro etické záležitosti a vládní reformu Norman Eisen je přesvědčený, že webový obsah porušil federální předpisy, protože ministerstvo a ambasáda oficiálními kanály propagují soukromé podnikání prezidenta, který má nad nimi svrchovaný dohled. V tomto smyslu se alespoň vyjádřil pro deník The Independent.

Portál Share America shrnul pozoruhodnou historii resortu, vystavěném v roce 1927 tehdy nejbohatší Američankou Marjorií Merriweather Postovou. Královna společenských salónů, která své jmění rozmnožila také výrobou cereálií, tento resort v roce 1973 odkázala Spojeným státům.

Prezidenti Richard Nixon a Jimmy Carter jej nicméně vůbec nevyužívali a proto se vrátil do soukromých rukou. V roce 1985 jej koupil miliardář a podnikatel v realitách Donald Trump. Ten v reprezentativním sídle vítá vážené návštěvy z řad diplomatů a zahraničních vlád a poté, co nastoupil do úřadu, zvedl členské poplatky na dvojnásobek. Roční členství tedy nyní stojí 200 tisíc dolarů, tedy 5 milionů Kč. Hlava státu zde tráví téměř každý víkend.

Bota do páru

Propagace resortu Mar-a-Lago není prvním podobným přešlapem. Zahraniční tisk připomíná únorové nevhodné vyjádření Trumpovy poradkyně Kellyanne Conwayové v televizním pořadu stanice Fox News Channel, která propagovala značku oblečení, vyráběnou dcerou Donalda Trumpa Ivankou. „Radím vám, běžte a kupte si módu Ivanky. Je to báječná kolekce, některé modely vlastním,“ uvedla v rozhovoru krátce poté, co módní obchod Nordstrom začal bojkotovat výrobky Ivanky Trumpové.

Hodnotu rezidence vyčíslil loni magazín Forbes na 150 milionů dolarů (téměř 3,7 miliardy Kč), nicméně odhadl, že oproti loňsku jeho cena spadla o 50 milionů dolarů, tedy 1,2 miliardy korun.