V USA krachují velké kamenné řetězce, vítězem je on-line

Poloprázdná parkoviště, stažené výlohy a regály, které nikdo nedoplňuje. Pohled do mnoha „mallů“, tedy nákupních center na předměstí amerických měst je pochmurný. Jeden z největších chrámů konzumu v Pensylvánii, na periferii průmyslového Pittsburghu, se letos vydražil za sto dolarů. Není to přitom tak dávno, jen dvanáct let, co se stavba za 190 milionů dolarů s velkou slávou, otevírala. Dnes připomíná krajinu duchů. Otevřeno má pouze polovina obchodů, ta druhá už se nechtěla trápit.

Podobný osud může podle společnosti Green Street Advisor potkat přes tři stovky mallů s nejhorším céčkovým a déčkovým ratingem. Někteří však prorokují, že může skončit dokonce čtyři sta obchodních center, až třetina celkového počtu. Americká ekonomika je relativně zdravá, tradiční maloobchod ale prožívá největší krizi od recese v roce 2008. Jen v příštích měsících chtějí zavedené řetězce uzavřít zhruba tři tisíce prodejen. Pokud tempo vydrží i po zbytek roku, bude podle Bloombergu tento rok nejhorší za desítky let. Od loňského října už přišlo v sektoru o práci 89 tisíc lidí, uvedl list The New York Times.

Některé dohnal krach, jiní si naordinovali tvrdou ozdravnou kúru a zbavují se ztrátových obchodů. V bankrotovém řízení je prodejce obuvi Payless ShoeSource se stovkami poboček po USA. Černou vlajku letos také vyvěsily módní řetězce American Apparel, Wet Seal a The Limited. Média informují, že krach v bližších dnech vyhlásí i oděvní řetězec Rue21 s módou pro teenagery, který má asi tisíc prodejních míst a tíží jej dluh ve výši jedné miliardy dolarů. Loni uzavřela všech svých 450 poboček síť sportovních potřeb Sports Authority. A cynikové spekulují o tom, kdy padne Sears. Tento gigant, kterému se svého času díval na záda i Wall-Mart, v lednu oznámil, že uzavře dalších 169 obchodů.

Příčin stavu, který se respektované deníky nebojí označit za krizi nebo dokonce apokalypsu maloobchodu, je víc. Americký retail je dlouhodobě přesycený komerčními plochami, což se naplno projevuje právě v době, kdy rapidně roste popularita nákupů přes internet a mobilní telefony. Za sedm let internetové nákupy vzrostly na dvojnásobek.

„Oslabení maloobchodu, které se děje navzdory relativně zdravé ekonomice, je součástí trvalé evoluce toho, jak a kde Američané utrácejí peníze,“ komentovala situaci společnost Cohen & Steers, která spravuje majetek za téměř šedesát miliard dolarů.

Sektor tradičního obchodu trpí i kvůli masivní výstavbě nákupních center v minulých dekádách. Trh je jimi přesycený. Srovnání společnosti Morningstar Credit Ratings staví Evropu i Asii do role outsidera v podílu prodejní plochy na každého obyvatele. Zatímco v USA připadá na hlavu 2,23 m², v Německu je to 0,2 m² a v Česku 0,25 m².

Dlouhodobě se mění také spotřebitelské preference. Američané častěji než v minulosti staví zážitky jako je cestování nebo návštěvu restaurace nad útraty za módu či vybavení domácnosti. Právě móda patří k nejpostiženějšímu sektoru, naopak prodejnám potravin se krize zatím vyhýbá.

Podle Richarda Hayneho, ředitele oděvního řetězce Urban Outfitters, který který se etabloval jako prodejce módy pro hipstery, se maloobchodní trh přehřál na přelomu tisíciletí. „Otevřely tisíce obchodů, nájemné narůstalo. Vznikla bublina jako na trhu s bydlením, a ta nyní praskla,“ říká manažer firmy, která sice své pobočky neuzavírá, ale potýká se s dvouciferným propadem zisku a akcií. Podle Hayna se krize celého odvětví může prohlubovat, vsadil proto na vyšší investice do online sekce.

Mnohem hůř je na tom řetězec obchodů s módou pro ženy Bebe. Zavře celou síť 180 poboček a spekuluje se o tom, zda se přesune na internet. Skomírají také prodejci elektroniky. Od roku 2008 naposledy stáhlo své výlohy na šest tisíc těchto obchodů, nenávratně jich tak zmizela více než desetina. V bankrotu je po dvou letech už podruhé řetězec RadioShack, který uzavře přes třetinu, celkem 552 kamenných obchodů.

Další problémy i relativně zdravým obchodům v nákupních centrech mohou přinést velké řetězce, které ořezávají suché větve v podobě ztrátových poboček. Zejména Sears nebo obchodní domy Macy’s a J.C. Penney totiž patří ke klíčovým nájemcům, které přitahují zákazníky. A zkušenost ukazuje, že s jejich odchodem mizí i velká část návštěvníků centra. „Lidé se otáčejí a už se nikdy nevrátí,“ řekl listu Business Insider Howard Davidowitz, ředitel poradenské firmy Davidowitz & Associates. Po odchodu klíčových obchodů navíc hrozí, že ostatní nájemníci využijí doložek ve smlouvách a vyjednají si nižší nájemné, nebo dokonce zcela vypoví smlouvu.

Problémy pociťují také investoři do nemovitostí. Dvouciferným tempem klesají výnosy Realitních investičních společností (REIT), jež jsou majiteli nákupních center, ale i akcie prodejních sítí. Například titul holdingu Sears, který zaměstnává na 180 tisíc lidí, se za dva roky propadl ze 42 na 10 dolarů.

Ze současné situace těží online prodejci, zejména Amazon, který letos rekordně roste. Američané jsou také věrní některým diskontům jako je TJ Maxx nebo Wall-Mart. Ten si stále drží náskok před Amazonem a těží ze statusu firmy s největšími tržbami na světě.

I v České republice se do online prostředí přesouvá značná část tržeb, podle odborníků na investice do realit však analogie s USA nehrozí. „Nevnímám tady žádná dramatická rizika jako v USA,“ říká Tomáš Soukup, vedoucí oddělení maloobchodních nemovitostí společnosti JLL. Největší boom výstavby zažívala tuzemská obchodní centra od po roce 2000 až do období finanční krize. Teď je trh saturovaný, spíše se rozšiřují stávající projekty.

„Pokles v USA se týká spíš určitého segmentu obchodních domů s tematickými departmenty. Podobně byly v Česku původně koncipovány obchodní domy Kotva, Prior či například Bílá labuť,“ shrnul problémy v zámoří Ondřej Záruba ze společnosti Comsense analytics. Určitou podobnost vidí jen u prodejců elektroniky. „Vidíme velký propad v tržbách kamenných obchodů ve prospěch e-shopů. Zatímco tradiční prodejny elektra v tržbách v lepším případě stagnují a jejich zisk klesá, online lídři Alza a CZC.cz v tržbách rostou v posledních letech o 25–30 procent ročně. U elektra to tedy pociťujeme velice silně,“ uvedl. Jinde podle něj není situace zdaleka tak dramatická a většina offline retailu pořád roste.