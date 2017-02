Na eBay se za 100 tisíc dolarů vydražila křupka ve tvaru gorily

Prodávající prý křupku objevil v běžném maloobchodním balení a koncem ledna ji nabídl v aukci za 11,99 dolaru. V úterý ráno dražba skončila s nejvyšší nabídkou 99 900 dolarů. Je ovšem otázkou, zda zatím neznámý vítěz dražby tuto sumu skutečně zaplatí.

Harambe se stal terčem nejrůznějších vtipů kolujících na internetu. Umístění křupky do aukce může být jedním z nich.

Gorilí samec Harambe se stal slavným spíše proti své vůli loni v květnu poté, co ho usmrtili ošetřovatelé zoologické zahrady ve východoamerickém Cincinnati. Savec totiž ohrožoval čtyřletého chlapce, jenž spadl do výběhu.

„Byla to těžká, ale správná volba, protože chlapci zachránili život,“ okomentoval loni zákrok zaměstnanců zoologické zahrady její ředitel Thane Maynard. Chlapec prý během pádu do příkopu neutrpěl žádná vážná poranění a během převozu do nemocnice byl při vědomí.