Vzniká nová kryptoměna, na tvorbě se podílejí přední světové banky

18:57 , aktualizováno 18:57

Šest předních světových bank se přidalo k projektu nové formy digitální měny pro platby finančních institucí prostřednictvím technologie blockchain. V současné době se vedou jednání s centrálními bankami, do "oběhu" by se podle listu Financial Times měla nová měna dostat koncem příštího roku.