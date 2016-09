Letouny L-410 se budou vyrábět v Kunovicích, ne v Rusku, tvrdí firma

O stanovisku firmy informoval Petr Krenar z obchodního oddělení. Vedení společnosti s médii dosud nekomunikovalo, na středečním setkání se zaměstnanci však podle předsedy odborové organizace Josefa Mikuly ředitelka na vyhlášení stávkové pohotovosti reagovala tím, že majitelé nemají zájem výrobu přesunout.

Potíže kunovické továrny Problémy Aircraft Industries vznikly loni kvůli situaci v Rusku, kam posílá většinu strojů. Letadla z Kunovic na ruském trhu výrazně podražila kvůli propadu hodnoty rublu vůči dolaru. V roce 2013 společnost prodala 20 letadel, o rok později 13, loni jen čtyři, letos zatím pět letadel. „Kromě poklesu poptávky v Rusku se na zhoršení finanční situace společnosti podepsalo odstoupení od uzavřeného kontraktu zákazníkem z JAR, který se v roce 2014 zavázal ke koupi tří letadel. V této krizové situaci vedení společně s akcionáři učinili a nadále činí kroky směřující ke zlepšení a stabilizaci situace ve společnosti,“ uvedlo ve čtvrteční tiskové zprávě vedení firmy.

Mikula poté řekl, že stávková pohotovost přesto trvá a odbory chtějí po majitelích písemnou záruku, že výroba v Kunovicích bude zachována (více o stávkové pohotovosti čtěte zde). Společnost, kterou vlastní uralský těžařský holding UGMK, ve čtvrteční tiskové zprávě uvedla, že do konce roku vyrovná veškeré závazky vůči zaměstnancům.

Odboráři varovali, že přesunem výroby L-410 do Ruska by město mohlo přijít o tisíc pracovních míst. „Nebudeme nečinně přihlížet událostem, které mohou vést k faktické likvidaci největšího výrobce letecké techniky v republice,“ oznámil dříve Mikula.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se chce kvůli situaci v Kunovicích v nejbližších dnech sejít s ruskými majiteli. Ztráta výroby by byla bolestivá nejen kvůli 250 milionům korun, které stát během šesti let přispěl na vývoj výkonnějšího, rychlejšího, bezpečnějšího stroje s delším doletem. Vývoj nového L-410 je totiž prakticky na konci a zbývá „jen“ náročná certifikace.

Výroba musí v Česku zůstat do roku 2020

Ředitelka Ilona Plšková ale ve středu zaměstnancům potvrdila, že vlastníci chtějí u Jekatěrinburgu, v oblasti nazývané Titanová dolina, letadla z Kunovic montovat. „My vyrobíme letadlové celky, dodáme je ruské společnosti, ta je sestaví a bude je prodávat jako v Rusku vyrobené letouny,“ popsala Plšková. I proto už v Kunovicích vzniká seznam lidí, kteří by v Rusku chtěli pracovat.

Zatím je na něm asi dvanáct jmen, převážně jde o montážní dělníky, kteří umí v Kunovicích vyrobené křídlo nebo trup zkompletovat se zbytkem letadla. Nikdo ještě nemluví o výrobních posilách.

Plšková to vysvětluje tím, že na stroj vyrobený v Rusku dostanou vlastníci státní dotaci. Navíc by mělo jít jen o letouny, které si žádají ruští zákazníci - ty ostatní by se měly dál celé vyrábět v Kunovicích. Jenže ruský trh je pro Kunovice klíčový. Odboráři varují, že od neskrývané montáže ke kompletní výrobě není daleko. Připomínají, že dokumentace k letounům se v poslední době ve firmě překládá do ruštiny.

Jejich obavy potvrzují i zprávy z ruských médií. „Náš projekt neznamená pouze montáž, ale výrobu od samého začátku,“ prohlásil podle serveru aex.ru už v dubnu, při slavnostním položení základního kamene nové letecké fabriky u Jekatěrinburgu, šéf Uralského závodu civilní letecké dopravy Vadim Badecha.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace podle informací MF DNES počítá s tím, že by letos mohlo do „lokalizace“ výroby L-410 investovat až 530 milionů rublů (necelých 200 milionů korun). Některé zdroje však mluví až o miliardě. Kapacita nového závodu v Rusku zatím počítá s výrobou šesti L-410 ročně, postupně se však produkce má zvednout na 12 a následně i 20 strojů. Majitelé také chtějí techniku nahradit vlastními přístroji.

Záruku, že modernizovaná verze letounu z Kunovic nezmizí, má údajně český stát v dotačních podmínkách. „Musí výrobu pět let držet na území republiky, tedy do roku 2020,“ ujistil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Letouny do Nepálu, Bangladéše i Senegalu

Plšková ujišťuje, že Aircraft Industries není závislá jen na ruském trhu. Ještě letos má firma domluvit kontrakt na dodávku dvou strojů do Nepálu. Společnost v tiskové zprávě uvedla, že smlouva je před uzavřením. Na spadnutí je i kontrakt na osm kusů dodaných příští rok Bangladéše a Senegalu. Společnost údajně jedná i o dodávkách do Číny. To by mohlo do práce vrátit i dvě stovky lidí, kteří jsou od prosince na nucené dovolené.

Firma však už teď propouští - v posledních dvou měsících rozdala skoro 60 výpovědí. Několik měsíců firma letos také čelila insolvenci. Stávková pohotovost tak může být podle některých odborníků i zbraní odborářů proti dalšímu propouštění, úsporným opatřením a snižování mezd.