Místo zvlhčovače dodal obchod dražší kráječ. S reklamací nespěchal

Oba nákupní přešlapy se v poslední době uskutečnily na internetovém obchodu Mall.cz. Čtenáři se na iDNES.cz obrátili nezávisle na sobě, protože se domnívají, že by měl obchod na podobné situace reagovat pružněji. E-shop namítá, že oba případy jsou zcela výjimečné.

Ivo Kalousek bydlí v domě, kde ho trápí suchý vzduch. Zdravotním problémům se proto rozhodl čelit pořízením zvlhčovače. Na zmíněném e-shopu si vybral přístroj Adres U 20 za 1 599 korun. Doručení proběhlo bez problémů, ovšem obsah balíku byl neočekávaný. Uvnitř byl kráječ potravin Graef Vivo V 20 za 5 480 korun. Před slevou stál přístroj dle webu dokonce 6 590 korun.

Záměnu se okamžitě rozhodl s prodejcem řešit. Na e-mail, kde zákazníci vyřizují reklamace, svůj problém popsal a požádal o nápravu. „Už jsou to dva dny a stále mi tu leží kráječ, kterým suchý vzduch asi jen tak nezvlhčím,“ obrátil se zákazník na redakci iDNES.cz, přesvědčen o tom, že s ním nikdo problém nechce řešit.

Prodejce se mu přece jen nakonec ozval. Trvalo to dvaapadesát hodin, než na jeho e-mail pracovník z reklamačního oddělení odpověděl. „Nestačím se divit, záměna neproběhla u přepravce. Sdělili mi, že mám zboží poslat zpět. Toho se trochu bojím, ale asi to budu muset udělat,“ popsal Kalousek.

Omylem dodané zboží lze vymáhat soudně

Podle Mall.cz jde o ojedinělý případ. „Rozhodně se jedná o velmi neobvyklou chybu, která nás samotné zaskočila,“ uvedl mluvčí Jan Řezáč.

Firma ujistila, že uhradí náklady na dopravu a jako poděkování za to, že na chybu zákazník sám upozornil a dražší zboží si nenechal, mu nabídla členství v klubu MALLplus.

Kdyby v podobných případech zákazník zboží nevrátil, mohl by obchod vymáhat vydání zboží soudně, přestože sám udělal chybu. „Pokud by spotřebitel omylem nabyté zboží nevrátil, může obchod po spotřebiteli vydání věci soudně vymáhat. V takovém případě musí prokázat, že k omylu došlo, tj. mít důkazy o doručení nesprávného zboží spotřebiteli,“ vysvětlil advokát Miroslav Hájek ze společnosti Vilímková Dudák & Partners.

Zákazníka však nejvíc rozčílilo, že mu nikdo dlouho neodpověděl. Do kdy by měl obchod na dotaz klienta odpovědět, zákon nestanovuje, na rozdíl třeba od termínu vyřízení reklamace. „Pokud se zákazník ptá na postup, měl by e-shop odpovědět do osmačtyřiceti hodin, maximálně do tří dnů,“ myslí si ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Daleko delší lhůty podle něj ale má zákazník čekat, například pokud vznese konkrétní požadavek.

Objednávku domácího kina zrušil. Přišel mu vysavač

Ivo Kalousek není sám, koho obchod nedávno překvapil. Tomáše, který se rozhodl vánoční dárky kompletně řešit nákupy na internetu, nemile zaskočil hned dvakrát - 16. prosince si objednat domácí kino Samsung za pět a půl tisíce korun s garancí doručení do Vánoc. Se zakázkou se mu nikdo dlouho neozval, sám se proto těsně před Štědrým dnem o objednávku začal zajímat. Na infolince Mall.cz ho odkázali na dopravní společnost DPD, kde se ale prý datum doručení nedozvěděl.

„Šel jsem proto do Datartu a domácí kino si tam koupil, abych měl dárek pod stromeček,“ vypráví Tomáš. Teprve 27. prosince mu od přepravce přišla SMS zpráva, že zboží odpoledne doručí. Balíček odmítl převzít, uvědomil Mall.cz i přepravce a pro jistotu poslal zprávu na mobil i kurýrovi, ač nemusel. Byl proto poněkud zaskočený, když mu odpoledne od jeho kolegů z práce, kam si elektroniku nechal poslat, přišla „esemeska“: „Přišel ti ten růžovej vysavač“.

„Myslel jsem si, že je to fór, ale bohužel nebyl. Přišel mi růžový vysavač od Sencoru asi za patnáct set korun. Obchod mi na mé naléhání nabídl kompenzaci v podobě pětisetkorunového na další nákup, ale i ten nejdřív neposlal a musel jsem se opět připomenout telefonem. Celkově jsem s tím měl hodně starostí navíc a vysavač jsem jel osobně do e-shopu vrátit,“ vylíčil Tomáš svůj kuriózní příběh.