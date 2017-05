Leo Express odtajnil polské plány. Chce jezdit vlakem do Krakova

Informaci polského serveru Rynek Kolejowy potvrdil ředitel Leo Express Peter Köhler. „Plánujeme jezdit do Krakova, vše ale ještě podléhá finálnímu schválení polských úřadů,“ řekl Köhler. Firma by jezdila do Krakova jinudy než České dráhy – přes Katovice.

V Polsku, na rozdíl například od Česka, jsou soukromí dopravci na železnici výjimkou, zvláště pak ti jezdící mimo závazek. Dopravce v režimu open-access, jak se na železnici takovému modelu říká, dosud v Polsku žádný nejezdí. „Vzhledem k tomu, že je to poměrně složitá a nová úřední procedura, termín ukončení je těžké odhadnout. Věříme ale, že se bude jednat maximálně o několik měsíců, a ne několik let,“ dodal Köhler.

Leo Express už nechal upravit své jednotky Stadler Flirt pro provoz na polské železnici. Už dříve firma uvedla, že nechce časy konkurovat stávajícím vlakům Českých drah, ale jezdit mezi nimi. Přesné návrhy jízdního řádu firma neuvedla, ale mělo by jít o podobný model, jako má u vlaků na Slovensku, tedy odpoledne z Prahy a v časných ranních hodinách z Polska. Firma tak více vytíží své jednotky, které by byly jinak odstavené v depu přes noc.

Dopravce už vlaky v Polsku testuje, před několika dny se s jednou soupravou vydal až do Poznaně. Leo Express již do Polska zajíždí autobusy.

Vlaky Českých drah mezi Bohumínem a Krakovem dosud jezdí přes Czechowice, mezi Katovicemi a Krakovem není trať v ideálním stavu pro častější spojení a většina spojení je zde s přestupem v Częstochowę.

Do Krakova dosud jezdí každý den noční vlak z Prahy přímo, přes sezónu také České dráhy spustily denní vlak Cracovia. Leo Express věří, že i přes delší dobu jízdy kvůli zajížďce do Katovic lidi do vlaku přiláká.