Leo Express prohloubil ztrátu. Chce zvětšit vlaky,míří do Polska i USA

V roce 2015 Leo Express prodělal 92,7 milionu korun (celou výroční zprávu dopravce najdete zde). Vyšší ztrátu vysvětluje šéf firmy Peter Köhler hlavně novými akvizicemi a novými projekty, především pak společnosti Tiger Express, zabývající se hlavně minibusovou dopravou. I se započítáním tržeb Tiger Express stouply tržby o čtyřicet procent na 350 milionů korun.

Podle výroční zprávy se zlepšil o osm procent ukazatel EBITDA, tedy zisk před zdaněním, úroky a odpisy na 25 milionů korun.

Firma se chce vymanit z nálepky železniční dopravce na firmu poskytující dopravní řešení více způsoby dopravy, k autobusům například přidává službu Smilecar nabízející sdílení osobních automobilů.

Ve srovnání s rokem 2015 stoupl počet cestujících o více než třicet procent na 1,4 milionu. Firma expandovala do autobusové dopravy, přeprava po silnici ale tvoří zatím jen pětinu zákazníků.

O více než sto milionů korun stouplo loni zadlužení společnosti, dosáhlo 777 milionů korun. Do firmy vstoupil nový investor Martin Burda, někdejší majitel Pivovarů Lobkowicz má ve firmě 14 %, hlavní podíl dál drží Leoš Novotný. Ten ve zprávě představenstva současně mluví i možné expanzi do USA, firma další podrobnosti neuvedla.

Do Polska vlakem ještě letos. Čínské vlaky příští rok

Firma letos dokončila úpravu pěti jednotek Stadler Flirt pro provoz i v Polsku, kam chce začít jezdit během letošního roku.

Získala už licenci, čeká ale ještě na přidělení kapacity. Podle Köhlera chtějí jít na tamější trh takticky, protože Polsko ještě na železniční konkurenci není zvyklé. Proto nepůjde s jízdním řádem proti časům, kdy už přímé vlaky mezi Českem a Polskem jezdí. Zda půjde o vlak Praha - Varšava, nebo do jiného města, neuvedl, současně dál zůstane i na lince do Košic.

Podle Köhlera řeší firma problém s kapacitou vlaků, proto začala jednat s výrobcem Stadler o možném dodání dalších vozů, o které by prodloužila své pětivozové jednotky Flirt. „Je to ve fázi projektování, do každé soupravy by měl jít nejméně jeden vůz,“ dodal Köhler. V druhé polovině roku by mělo dojít současně ke generální opravě stávajících jednotek.

Firma má současně objednané nové vlaky od čínského výrobce CRRC, kde se podílí výrazně i na vývoji. Výroba ještě nezačala, podle Köhlera probíhá finalizace designu interiéru. Dodané mají být příští rok.