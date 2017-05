Prahu s Čínou má spojit další letecká linka. Ze Šanghaje přes Si-an

17:49 , aktualizováno 17:49

Prahu s Čínou má spojit další letecká linka. Létat by měla z čínského města Šanghaj s přestupem ve městě Si-an. První let by se mohl uskutečnit za půl roku až za rok. Novinářům to v sobotu v Pekingu řekl český ministr dopravy Dan Ťok po jednání s předsedou čínského úřadu civilního letectví Feng Čeng-linem.