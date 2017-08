Stále více Čechů létá z Ruzyně do Itálie, tradiční Frankfurt naopak padá

Z patnácti destinací, do nichž létají cestující z Prahy-Ruzyně nejčastěji, zaznamenal Milán největší nárůst, a to o 43 procent, což představuje 75 tisíc cestujících. Římská letiště Ciampino a Fiumicino se s nárůstem o 34 procent drží mezi skokany prvního pololetí na druhém místě.

„Do celkových výsledků se hodně promítl nový provoz nízkonákladového dopravce Ryanair na letiště Řím/Ciampino a Milán/Bergamo,“ vysvětluje pro MF DNES Marika Janoušková, tisková mluvčí Letiště Praha.

„Počet letů do Itálie navýšil i pravidelný provoz na Sicílii, konkrétně do Trapani. Vzrostl i provoz společnosti easyJet do Neapole. Trend nárůstu letů do Itálie podporují i ostatní dopravci operující na tamních linkách, jako jsou České aerolinie, Alitalia nebo Travel Service,“ dodala Janoušková.

Přes Dubaj do Hanoje

Další žádanou destinací, kam se letos létá o 26 procent více než loni, je trochu překvapivě Brusel. „U Bruselu bude zřejmě důvodem srovnání s pololetím 2016, kdy dopravu ovlivnil tamní bombový útok. Po dočasném propadu se teď zájem o přímé spojení vrátil,“ upozorňuje Marika Janoušková.

O čtvrtinu více lidí pak letos cestovalo mezi Prahou a Dubají. „Zaznamenáváme dlouhodobý nárůst zájmu o Dubaj, kde se postupně navyšoval jak počet dopravců, tak kapacita spojů,“ vysvětluje Janoušková.

Kam létali cestující z Ruzyně nejčastěji.

Její slova potvrzuje ředitel české pobočky společnosti Emirates Bořivoj Trejbal: „Dubaj slouží jako přestupní stanice do dalších zajímavých destinací, jako je Austrálie, Čína, Japonsko, Maledivy, Mauricius, Srí Lanka či Thajsko,“ říká Trejbal. Poukazuje přitom na novou přímou linku z Dubaje do Hanoje, která je reakcí na zvyšující se poptávku ze strany početné vietnamské komunity v České republice.

Popularita trasy Praha–Dubaj vedla k tomu, že na pravidelnou denní linku společnost Emirates nasadila největší osobní letadlo světa – Airbus A380, což přineslo nárůst kapacity pro cestující o 44 procent. Od září navíc začne na trase létat Airbus A380 s kapacitou zvýšenou na rekordních 615 cestujících.

Nejméně se létá do Frankfurtu a Istanbulu

Mezi destinace, kterým se meziročně tolik nedařilo, patří především Frankfurt. Počet cestujících, kteří se do hesenské metropole vydali z Prahy, v prvním pololetí meziročně poklesl o jedno procento. Byl tak jedinou destinací z první patnáctky, která zaznamenala pokles. Jen minimálními přírůstky se pak může chlubit Istanbul a Londýn.

Zajímavostí je, že hlavní město Praha v tomto týdnu oznámilo, že podpoří vznik nové přímé letecké linky Praha–Tokio v horizontu do tří let.

Letiště Václava Havla Praha meziročně odbavilo o 21 procent cestujících více a celkem letos očekává nárůst osobní dopravy o nejméně 15 procent. Za první pololetí roku 2017 odbavilo celkem 6,76 milionu cestujících, zatímco za stejné období roku 2016 to bylo téměř o 1,2 milionu lidí méně.

„Současná obsazenost letadel se blíží v průměru 80 procentům, což je velmi vysoké číslo. Pokud se letišti bude dařit i ve zbytku roku, měli bychom se přiblížit hranici 15 milionů odbavených cestujících za rok,“ komentuje letošní výsledky Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Václava Havla Praha.

Největší zájem je o přímé linky do evropských destinací, kam z Prahy směřovalo bezmála 90 procent cestujících. Roste však i zájem o linky mimo Evropu. Pokračuje trend z minulého roku, kdy se řada cestujících vrací na linky mezi Prahou a Afrikou (meziroční nárůst o 81 %). Více turistů směřovalo také na východ.