Nejen Ruzyně. Češi létají do zahraničí i z Vídně, Mnichova a Varšavy

18:44 , aktualizováno 18:44

Pro lety do zahraničí je mezi Čechy jasnou první volbou ruzyňské Letiště Václava Havla. Stále více obyvatel Česka však využívá i letiště v sousedních státech. Kromě nižší ceny letenek bývá důvodem přímý let do některých destinací, které nejsou z Prahy dostupné. To platí hlavně pro cíle ve Spojených státech.