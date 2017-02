Dotace ani vlak nepomáhají, z Ostravy létá čím dál méně lidí

Podle údajů Letiště Ostrava loni v Mošnově odbavili celkem 258 tisíc cestujících, což je nejméně za posledních deset let. Cestující ubývali jak na pravidelných linkách, tak na charterových letech.

Lety z Ostravy Z Ostravy létají pravidelně České aerolinie, SmartWings a Ryanair. Linku SmartWings do Dubaje chce kvůli její ztrátovosti kraj dotovat až 50 miliony. V minulosti podobně dotoval jiná spojení, ale peníze dopravcům k nárůstu počtu pasažérů nevedly. Pro cestující dnes ostravské letiště nabízí nejlevnější lety v celé zemi. Například let do italského Bergama s Ryanairem vychází u zpáteční letenky na 538 korun.

Pokles přitom přichází v době, kdy letectví zažívá dobré časy a kdy veřejné peníze směřovaly na přilákání nových cestujících. Jednou z takových investic měla být téměř miliarda korun do nového kolejového napojení letiště. Mošnov se tak stal sice prvním českým letištěm, které se může pochlubit spojením po železnici, cestující mu však kvůli tomu nepřibyli.

Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem letiště, si objednává u Českých drah denně osm párů vlaků, které spojují Ostravu s Mošnovem. I kdyby všichni cestující přicestovali do Mošnova vlakem, na každý vlak vychází maximálně 50 cestujících.

České dráhy množství pasažérů na konkrétních linkách nezveřejňují. „Počty cestujících nesdělujeme ani na této lince. Obecně lze říci, že jejich počet roste, zvláště v letním období. Potvrzuje to i současná objednávka Moravskoslezského kraje, který navýšil počet spojů v tomto roce na 8 párů pravidelných a 4 páry sezónních osobních vlaků pro cesty k charterovým letům,“ řekla mluvčí ČD Monika Bezuchová.

Letiště plánovalo 1,5 milionu cestujících ročně

Nová trať z letiště vznikla hlavně z evropských peněz, první vlaky na ni vyjeli na jaře 2015. Dotace přišla díky tomu, že ve studii proveditelnosti vyšla ekonomická návratnost celá akce. Jenže studie výrazně nadhodnotila odhady počtu cestujících.

Podle ní mělo už v roce 2014 z Ostravy létat ročně 700 tisíc lidí. Ještě ambicioznější historické plány samotného letiště počítaly dokonce s tím, že terminálem projde ročně půldruhého milionu cestujících. Nekoná se ani slibované napojení firem v mošnovské průmyslové zóně.

Nadhodnocená čísla mohou znamenat pro kraj i problém při případném zájmu evropských auditorů. Pokud by se totiž ukázalo, že projekt nepřinesl slibovaný efekt, hrozilo by vracení dotací.

„Vyloučené to není, ale jednalo se o malý projekt, tak by to bylo řešeno spíše na národní úrovni,“ říká šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. Podle něj ale referenční období trvá 30 let a dva roky jsou na vyhodnocení krátká doba.

Zájem lidé v regionu o létání přitom je. Nejbližší konkurent Ostravy, letiště v polských Katowicích, loni zaznamenalo růst o pět procent na rekordních 3,5 milionu cestujících.