Přes Atlantik pod dva tisíce. Norové s novým boeingem přepisují ceníky

Firma ve čtvrtek spustila prodej letenek ze Skotska a Irska do několika měst na východním severoamerickém pobřeží. Ceny letenek začínají na 69 eurech za jednu cestu, na cestě z USA dokonce za 65 dolarů (asi 1 755 korun). Zpáteční letenka tak jde pořídit pod 4 000 korun. K tomu je ale potřeba ještě připočíst ještě náklady na cestu do Skotska či Irska, při troše štěstí se ale dají zpáteční letenky do těchto měst pořídit pod dva tisíce korun.

Jde o dosud nejlevnější nabídku letů přes Atlantik. Odlety ze Skotska a Irska nejsou vybrané náhodně. Firma na let přes oceán nasadí nová letadla Boeing 737 MAX, která jsou určená hlavně pro kratší a středně dlouhé lety, ale cestu přes Atlantik ze západního cípu Evropy zvládnou. Oproti stávajícím modelům Boeingu 737 má nový stroj delší dolet i nižší spotřebu.

Norwegian ve čtvrtek oznámil start celkem deseti linek z Edinburghu, Belfastu, Corku, Dublinu a Shannonu. V USA nebude létat na hlavní letiště, ale na menší poblíž velkých měst. V New Yorku tak nepřistane na ani jednom ze tří velkých letišť, ale v Newburghu. Ten sice leží také poblíž řeky Hudson protékající New Yorkem, ale o téměř sto kilometrů severněji. Třetí destinací je Bradley International Airport u Hartfordu zhruba na půlce cesty mezi Bostonem a New Yorkem.

Let z Irska do New Yorku má trvat 7:45 hodiny, zpáteční je o necelou hodinu kratší. Dopravce s lety odstartuje v červnu. V letadle bude pouze ekonomická třída, vejde se do něj 189 cestujících.

Norský dopravce už létá s Boeingem 787 Dreamliner z Londýna, teď jde ale o nový a levnější koncept. V ceně letenky není přeprava zavazadel ani občerstvení.

Proti plánům norského dopravce protestují hlavně americké aerolinky, podle kterých povede současný vstup Norwegian jen ke snížení příjmů dopravců. Sdružení amerických pilotů si stěžovalo už prezidenta Donalda Trumpa, ale příliš neuspělo. Norwegian si totiž kupuje americká letadla a současně počítá i s americkými piloty.

Přes Atlantik létá už více nízkonákladových dopravců: zatím nejlevnější byl islandský Wow Air, který spojuje Evropu s USA a Kanadou s přestupem v na Islandu.