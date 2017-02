Na dálkových letech roste konkurence, levná ropa vábí i menší aerolinky

Cena ropy se už déle než rok drží kolem 50 dolarů za barel, přičemž palivo je v případě zaoceánských letů jednou z největších nákladových položek. Navíc se na trhu co nevidět objeví nové úsporné letadlo Boeing 737 MAX, které pomůže ještě více zvýšit zisky leteckých společností.

Nízkonákladoví dopravci ovládli lety na kratší vzdálenosti, dlouhá spojení ale dlouho odolávají a zůstávají v rukou zavedených aerolinek. To se však může brzy změnit. Někteří levní hráči dosáhli už takové velikosti, že jim je jeden kontinent malý.

V Evropě zatím v dálkových letech vede Norwegian Air Shuttle, který z Evropy létá s Boeingem 787 Dreamliner do USA a Asie. Aerolinky počítají s ještě větší expanzí poté, co převezmou nové stroje Boeing 737 MAX. Nástupce legendárního letadla pro krátké a střední tratě bude mít totiž delší dolet, takže zvládne přesunout pasažéry ze Skotska do USA bez mezipřistání.

Firma plánuje, že příští rok spustí přímé lety za ceny začínající na 69 dolarech (asi 1 700 korun) za jednu cestu. „Průměrná cena bude kolem tří set dolarů za zpáteční letenku,“ tvrdí Björn Kjos, šéf Norwegian Air Shuttle.

Podobně levné spojení nabízí i islandský Wow Air, který sbírá cestující v Evropě pro lety do USA či Kanady s přestupem na Islandu. Díky jeho poloze mu stačí stávající model Airbusu A-320. Spojení Kanady s Evropou zajišťuje také kanadský WestJet.

Ryanair finišuje v jednáních s Norwegian Air Shuttle

Už v létě výrazně rozšíří svůj dálkový byznys asijský dopravce Air Asia X. Největší nízkonákladové aerolinky v Asii v minulosti do Evropy létaly, ale vysoká cena ropy je z trasy vyhnala. Nyní firma plánuje, že si na druhé čtvrtletí pronajme dva Boeingy 777-300 ER a bude létat do Londýna a Frankfurtu. Destinace firma zatím definitivně nepotvrdila, nicméně získala už také licenci pro lety z Asie do USA.

Velké plány s lety za Atlantik měl i Ryanair, jemuž samostatný útok na dálkové lety nevyšel. Nyní se nicméně blíží k dohodě s Norwegian Air Shuttle o tom, že naváže své spoje na odlety norského dopravce do zámoří.

Díky široké síti Ryanairu, který létá na více než dvě stě letišť po Evropě, by mohla nová aliance oslovit mnohem více cestujících, než mohou velcí dopravci. „Pokud se nám podaří s Ryanairem uzavřít smlouvu, můžeme pokrýt hodně potenciálních cestujících. Stejně tak bychom rádi podobnou dohodu uzavřeli s easyJetem,“ řekl serveru CNN Money Kjos.

Nízkonákladové lety jsou v módě

Rozdíly mezi klasickými a nízkonákladovými dopravci se čím dál více stírají, oba typy aerolinek se navzájem inspirují. Pokud jde o kratší vzdálenosti, létání prošlo proměnou po vzoru nízkonákladových dopravců - platí se pouze za to, co skutečně chcete. Pakliže vyžadujete jídlo, zavazadlo či sedačku na přání, připlatíte si.

Naopak při dálkových letech nízkonákladoví dopravci využívají modelů zavedených klasickými aerolinkami: třeba uvažují o prodeji letenek s garantovaným přestupem, a tudíž provázanými leteckými spoji.

Dálkové lety jsou v současné době pro lidi mnohem dostupnější než dříve i u běžných aerolinek. Například přímá letenka z Prahy do New Yorku bez přestupu minulý týden poprvé stála méně než deset tisíc korun.

International Airlines Group, pod kterou spadají letecké společnosti British Airways či Iberia, začne v červnu nabízet nízkonákladové lety z Barcelony do USA. Zároveň zvažuje zavedení pravidelných letů do Argentiny. Skupina potvrdila, že jde o reakci na nástup levných aerolinek do letů přes Atlantik. Z Barcelony chce totiž létat přes oceán Norwegian Air Shuttle, který nedávno založil v Buenos Aires pobočku.

Také Lufthansa využívá čím dál více svoji nízkonákladovou značku EuroWings pro dálkové lety. Loni začala létat z Kolína nad Rýnem na Kubu, do Dominikánské republiky a Thajska.