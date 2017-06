Dráhy křísí rychlík z Liberce do Prahy. Pojede dvě hodiny

Pro nový rychlík si už České dráhy objednaly předběžně místo na trati u Správy železniční dopravní cesty. Vlak pojede ráno z Liberce a v podvečer zpět.

České dráhy nechtějí zatím detaily komentovat. „Ve fázi přípravy jízdního řádu a s ohledem na probíhající jednání s objednateli, nebudeme detailnější informace sdělovat,“ řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Nápad na přímý vlak vzešel z krajského dopravního výboru. Jeho člen Jaroslav Šrajer, někdejší vrchní přednosta liberecké stanice a nyní vedoucí provozní jednotky ČD Cargo, to vysvětluje tím, že přímé vlakové spojení je v programovém prohlášení krajské vlády. „Je hodně lidí, kteří každodenně do Prahy dojíždí za prací a vlak by určitě využili,“ řekl Šrajer. Přímé vlaky mezi Libercem a Prahou jezdily naposledy na konci devadesátých let minulého století.

Vlak má vyjet z Liberce v 6.48, na pražské hlavní nádraží má přijet v 8.51, zpět vyrazí v 16.08, v Liberci bude v 18.28. Nejrychlejší cesta tak potrvá 2 hodiny a 3 minuty. Dosud nejrychlejší vlakové spojení je 2 hodiny a 35 minut.

Čas odjezdu je špatně

Netradiční bude i jeho trasování: protože se kvůli silnému provozu nevejde na trať mezi Všetaty a Prahou, pojede přes Nymburk a Poříčany, tedy celkem 153 kilometrů. Po silnici cesta od libereckého nádraží na pražské hlavní nádraží měří 111 kilometrů. I to je jeden z důvodů, proč je vlak dosud na trase oproti silniční dopravě nekonkurenceschopný.

„Čas odjezdu je špatně, chtěli jsme spojení dříve, aby byli lidé v Praze na osmou,“ říká Šrajer. České dráhy by podle něj nasadily na trať regionální motorovou jednotku RegioShark z produkce polské společnosti Pesa. Ta v kraji jezdí na části osobních vlaků mezi Libercem a Děčínem. Je nízkopodlažní a má i oddíl první třídy nebo zásuvky a wifi.

Podle Šrajera se tak sníží rozdíl v době jízdy oproti autobusu. Ten zvládne cestu z Liberce na Černý Most za 65 minut. Pokud cestující potřebuje ale jinam, než na východní okraj Prahy, k jízdní době je potřeba připočíst ještě přesun do centra.

Zbývají otazníky

I když je vlak v předběžné objednávce, jeho vyjetí není jisté. České dráhy ho nevypraví samy na své riziko, ale podobně jako u většiny dálkových vlaků spoléhají na objednávku od ministerstva dopravy. To se k tomu ale zatím nemá.

„Ministerstvo dopravy objednávku toho vlaku nepředpokládá a ani neiniciovalo jeho vznik,“ řekl mluvčí Zdeněk Neusar.

Liberecký kraj chce ale o vlaku ještě s ministerstvem jednat. I proto, že Liberec je jediným krajským městem, které nemá přímé spojení. „Rychlíky objednává a platí stát. Liberecký kraj na to ve svém rozpočtu nemá finanční prostředky,“ řekla mluvčí Markéta Dědková. Podle ní je na polovinu června s ministerstvem na toto téma naplánováno jednání.

Mezi Libercem a Prahou má dnes téměř monopolní postavení RegioJet. Zejména ve špičkách jsou ale jeho autobusy na několik dní dopředu vyprodány. Právě vlak by mohl autobusům odlehčit. Kromě toho ještě na trase s pár spoji jezdí ČSAD Liberec a FlixBus.

Desítky let se mluví o lepší trati do Prahy, Správa železniční dopravní cesty aktuálně pro spojení zpracovává novou studii.