Umělá inteligence nastupuje. Japonské pojišťováky nahradí chytré stroje

Ke kalkulacím pojistných výplat už není třeba lidského mozku. Rozhodla se tak japonská pojišťovna Fukoku Mutual Life Insurance, která nahradí 34 účetních na těchto pozicích umělou inteligencí. Firma věří, že jí to zvýší produktivitu o 30 procent. Očekává, že až systém umělé inteligence za 200 milionů japonských jenů (44,2 millionu korun) tento měsíc pustí do provozu, ročně na platech ušetří 140 milionů jenů (30,9 milionu korun). Náklady na údržbu by se měl pohybovat okolo 15 milionů jenů ročně (3,3 millionu korun), píše britský server BBC.

Podle IBM, která vytvořila základ systému, jde o poznávací technologii, která umí myslet jako člověk. Umí analyzovat a interpretovat data, včetně nestrukturovaného textu, obrázků, zvukového a video záznamu.

Robot bude sbírat informace, které jsou potřeba k vyhodnocení nároku na výplatu pojistného plnění, bude například číst lékařské zprávy, záznamy o operacích a hospitalizacích.

Japonský deník Mainichi uvedl, že další tři místní pojišťovny nasazení umělé inteligence zvažují. Měla by zákazníkům nastavovat optimální pojistné krytí.

Podle loňské studie Světového ekonomického fóra přijde kvůli robotům v následujících pěti letech a patnácti nejvyspělejších zemích (představujících 65 procent celosvětové pracovní síly) o zaměstnání až 5,1 milionu lidí.