Lidl dá práci supermodelce Heidi Klumové. Už nechce být jen levná značka

Lidl označil novou kolekci za svoji zatím nejluxusnější řadu. Prodávat se začne v druhé polovině letošního roku v obchodech v Evropě a Spojených státech.

Spolupráce se známou osobností znamená další krok ve snaze Lidlu přilákat více bohatých zákazníků. Lidl již začal prodávat také další luxusnější zboží, jako humry a makronky.

Nová řada oděvů by se také mohla stát další hrozbou pro zavedené evropské prodejce oděvů, kteří již nyní mají problémy přilákat zákazníky do obchodů, protože spotřebitelé přesouvají své výdaje stále více směrem do volnočasových aktivit.

Lidl bude i nadále prodávat další, levnější módní řady, přerušovaně po celý rok, vždy do vyprodání zásob.

Lidl plánuje tento měsíc otevřít prvních 20 obchodů ve Spojených státech. Do léta příštího roku chce mít na východním pobřeží až 100 prodejen.