Konec igelitek. Lidl nabídne už jen papírové nebo recyklovatelné tašky

Zákazníci ve všech 233 českých prodejnách Lidlu si mohou na pokladně místo igelitky koupit nebělenou papírovou nebo opakovatelně použitelnou tašku z recyklovatelného materiálu. Na chlazené a mražené výrobky budou v nabídce termotašky, píše MaM. Nabídku ekologicky šetrných tašek plánuje řetězec postupně rozšiřovat.

Podle Lidlu se tím ušetří přes 27 milionů igelitek ročně. „Chceme aktivně přispět ke snížení spotřeby igelitových tašek a tím i k ochraně životního prostředí,“ oznámil generální ředitel Pavel Stratil.

Na konci ledna se k podobnému kroku rozhoupal také řetězec Tesco, který nově nabízí možnost zákazníkům rozhodnout se, zda chtějí online objednávky doručit v taškách z igelitu, nebo bez nich. Bez možnosti výběru zůstanou potraviny, u kterých to vyžadují hygienické standardy jako maso, pečivo, vážené ovoce nebo lahůdky, připomněl Médiář.cz.

Každý Čech podle šest let starých údajů Evropské komise z roku 2011 ročně použije 300 igelitových pytlíků a sáčků. Evropské regule nařizují snížit spotřebu igelitek do roku 2019 na 90 sáčků ročně a do roku 2025 na 40 sáčků. K přísnějším pravidlům pravděpodobně přistoupí Česko i samostatně, 1. února poslanci totiž poslali do závěrečného projednání novelu zákona o obalech. Ta by od roku 2018 zavedla povinné zpoplatnění prodeje igelitových tašek u všech obchodních řetězců a zvýšila recyklaci z 60 % na 70 % nebo 75 %, informuje Mediář.