Česko prosazuje méně přísné limity pro znečišťovatele ovzduší

Stát chce v Bruselu prosadit především vyšší limity pro oxid dusíku. Místo navrhovaných 175 miligramů na metr krychlový to má být 190.

Řada znečišťovatelů v posledních letech investovala miliardy korun do snížení emisí prostřednictvím takzvané nekatalytické redukce. S její pomocí se dokážou dostat zhruba na hodnoty, které prosazuje Česko. Pokud projde navrhovaných 175 miligramů, bude to pro ně znamenat další investice (více o emisních hodnotách jednotlivých zdrojů čtěte zde).

„Tato hodnota je velmi obtížně dosažitelná i těmi nejlépe provozovanými zařízeními a pravděpodobně by vyžadovala finančně nákladné náhrady nebo přebudování již instalovaných technologií. To je z pohledu budoucích nákladů provozovatelů těchto zařízení, kteří do modernizace svých provozů investovali značné prostředky, pro nás nepřijatelné,“ zdůvodnila Jana Taušová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí.



Přidají se k nám Poláci i Němci, věří stát

Ekologové namítají, že vlastníci elektráren místo levnější nekatalytické redukce, mohli pro modernizaci zvolit výrazně účinnější redukci katalytickou. S ní by neměl být problém přísnější normy splnit.

Stát doufá v podporu Německa, případně Polska nebo Belgie. I kdyby méně přísná norma pro oxid dusíku nakonec prošla, nehodná celkový návrh podpořit, ale pouze se zdržet hlasování. Souhlas Česka by nová pravidla získala pouze v případě, pokud by se zmírnily i podmínky pro účinnost odsiřovacích zařízení.

Postoj státu kritizují ekologové. Jan Rovenský z hnutí Greenpeace upozorňuje, že Česko samo dlouhodobě varuje před před množstvím suspendovaných částic, tedy prachu v ovzduší.

„Naprostá většina prachu z uhelných elektráren přitom opustí komín v podobě emisí oxidu dusíku a oxidu síry. Na prach se změní až v ovzduší. Pokud to Česko myslí se snižováním emisí prachu vážně, musí snižovat emise oxidu dusíku,“ říká Rovenský s odkazem na zprávu o stavu životního prostředí.