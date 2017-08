Za 90 sekund je hotovo. Aerolinky s nejkratším letem světa budou nezávislé

Cestující si málem ani nestačí zapnout pásy a už je musí rozepínat. Nejkratší let skotských aerolinek Loganair obvykle trvá jen minutu a půl, pokud vanou příznivé větry, může se pilot i pasažéři vejít dokonce pod minutu. Osmimístné stroje startují dvakrát denně a jednosměrný let vyjde na 17 liber, tedy zhruba 500 Kč, zpáteční pak na 21 liber.

Aerolinky svými stroji obhospodařují Skotsko včetně jeho ostrovů v Severním moři – Vnější Hebrydy, Orkneje a Shetlandy. Kromě nejkratšího letu prosluly i přistáváním na písčité pláži, kde se piloti neřídí letovým řádem, ale přílivem a odlivem. V létě se paluby jejich strojů plní turisty, takže o devadesátisekundový zážitek podle aerolinek zájem nechybí.

Nový dres jen s povolením úřadů

Až dosud Loganair létaly v barvách jiných firem, dlouho pod křídly British Airways, od roku 2008 s firmou Flybe. Dohoda s Flybe však ke konci srpna vyprší a 1. září nastane den D. Do té doby musí celou svou letku přemalovat do nových barev, samozřejmě se skotskou tematikou, což nemohlo dopadnout jinak než tartanovým vzorem. Jenže ve Skotsku se pravoúhlé vzory a barvy žárlivě střeží a proto vznikl samostatný úřad, který jedinečnost každého návrhu zkoumá.

Loganair pro svůj návrh z 15. března 2017 dostaly číslo 11 744 a v poznámkách k registraci se kromě jiného chlubí i svým nejkratším letem mezi orknejskými ostrovy Westray a Papa Westray. Aerolinky také doplnily, že Skotům slouží nejdéle ze všech a že jejich jednoduchý tartan odkazuje na skotskou historii a jedinečnost.

Na tuto strunu chce šéf Loganair Jonathan Hinkles hrát i nadále. „Na našem nejdůležitějším trhu, vrchovině a ostrovech, nás lidé dobře znají. Nyní musíme pracovat na tom, abychom se dostali do povědomí i jinde,“ sdělil v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Jen létáním nad Skotskem by se letka Loganair čítající 30 strojů moc neuživila, proto by chtěl Hinkles dále spolupracovat s British Airways, které kromě skotských center Glasgow, Edinburgh či Aberdeen začaly znovu létat i do Inverness, města sloužícího jako brána ke skotské vrchovině.

Prvenství v nejkratším domácím letu zatím Loganair a Orknejím nikdo neuzme, podle údajů deníku The Telegraph jde o vzdálenost 2,7 kilometru, zatímco druhé Belize letecky propojilo města Caye Chapel a Caye Caulker, tedy vzdálenost 3,8 kilometru. Třetí Filipíny s jedenáctikilometrovým leteckým mostem už nemají vůbec šanci.

Linka Vídeň - Bratislava zatím nebude

Až do dubna držela Evropa trumf nejkratšího letu i v mezinárodním měřítku. Letecká společnost People’s Viennaline propojila švýcarský St. Gallen s německým Friedrichshafenem. Osmiminutový let s cenovkou začínající na 40 eurech však u zákazníků moc nebodoval, a tak ho firma po půl roce zrušila. Ve hře bylo také letecké spojení rakouské metropole Vídně se slovenským hlavním městem Bratislavou, které mezi sebou dělí po zemi zhruba 70 kilometrů. I z tohoto plánu však nakonec sešlo.

A tak se podle The Telegraph vrátil titul nejkratšího mezinárodního letu do Afriky, znovu si ho převzala linka z konžské Kinshasy (Demokratická republika Kongo) do konžského Brazzaville (Republika Kongo). Nebýt proudu řeky Kongo, obě města by do sebe prorostla.