Loterijním firmám hrozí vypnutí, ministerstvo uplatní nový zákon o hazardu

Ministerstvo ve středu oznámilo, že s firmami zahájilo správní řízení, neboť nesplňují požadavky zákona o hazardních hrách a nemají povolení k dané činnosti v České republice. Hrozí jim proto zápis na dosud prázdný seznam blokovaných hazardních serverů.

Zápis by znamenal, že poskytovatelé internetového připojení by musely webové stránky loterie vypnout, respektive zamezit k nim přístup, a poskytovatelé platebních služeb (například karetní společnosti) by nesměly provádět platební transakce ve prospěch účtů loterijní firmy ani umožnit odchozí platby.

Společnosti, které za Lottolandem stojí, mají sídlo na Gibraltaru, odkud podnikají na dálku. Ministerstvo je již před rokem varovalo, že firmám hrozí pokuta (psali jsme zde). „Informovali jsme provozovatele, že svou činností porušuje zákon. Na rozdíl od jiných firem zcela ignoroval naši výzvu k ukončení nelegální činnosti, proto jsme shromáždili potřebné důkazy a dnes jsme zahájili správní řízení,“ sdělil náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Lottoland se domnívá, že zákon nepřekračuje, neboť je držitelem povolení k provozování loterií na mezinárodní úrovni, které uděluje gibraltarská komise pro hazardní hry. „Toto povolení dostane pouze společnost, která má zázemí a dostatečnou finanční sílu na to, aby bez problémů dokázala vyplatit jakkoliv vysokou finanční výhru v řádu několika hodin,“ uvedla firma na webu a dodala, že pravidelné audity jí zajišťuje renomovaná společnost KPMG.

Ostatní provozovatelé však podle ministerstva po napomenutí ustoupily. „Výrazná většina provozovatelů vzala naši výzvu vážně a do rozhodnutí o udělení základního povolení se z českého trhu stáhla. Nyní nastal čas se zákonnými prostředky vypořádat s těmi, kteří zákon ignorují,“ dodal Závodský.