Šťastlivec v USA vyhrál v loterii 17 miliard korun, výhra je druhá rekordní

Dokázal správně tipnout šest čísel. Pět z intervalu 1 až 69, šesté dodatkové od 1 do 26. V přepočtu 16,8 miliardy korun mu zajistila výherní kombinace čísel 6, 7, 16, 23, 26 a úspěch zpečetilo číslo 4.

Pravděpodobnost, že někdo zaškrtá správnou kombinaci, hraničí se zázrakem. 1:292 201 338 nebo 0,0000000034 procenta. Pokud by si tedy vsadilo všech 323 milionů Američanů, zřejmě by jeden z nich nosil v peněžence opravdu hodně velké jmění. Narození čtyřčat s pravděpodobností 1:729 000 tak může vypadat jako něco, co se stává každý den.

Deník Los Angeles Times spočítal, že pokud by někdo chtěl šanci na výhru dostat alespoň na 50 %, musel by si každý týden koupit 300 losů za 600 dolarů – a takto sázet dalších zhruba 13 500 let. Celkový účet by se však vyšplhal při dnešních cenách na 421,2 milionu dolarů a pořád by to bylo 50 na 50.

Zní to sice šíleně, ale i při tak mizivé šanci to vyšlo. A ne poprvé. Například když se v lednu 2016 hrálo o rekordní jackpot, který sázející nafoukli na více než 1,5miliardy dolarů, tak se štěstí unavilo a usadilo se hned u třech z nich. Klikaři pocházeli z Kalifornie, Floridy a Tennessee a odnesli si každý zhruba 328 milionů dolarů. Na rozdíl od nich se tedy nový milionář z Massachusetts nebude muset dělit, v přepočtu na něj čeká 16,8 miliardy korun.

Mezi Gatese a Bezose

V sobotním losování se bude hrát o „běžných“ 40 milionů dolarů, pokud by však jacpkot nepadl, mohlo se hrát o miliardu dolarů – podle včerejšího kurzu ČNB 22,140 miliardy korun. Majitel výherní sázenky by se tak během několika sekund dostal do žebříčku nejbohatších lidí světa časopisu Forbes. Sice by skončil na jeho chvostu, ale i tak by se ocitl v dobré společnosti například bratrů Kampardových, dědiců nábytkářského impéria IKEA, či sourozenců Haji-Ioannouvých, kteří stojí za nízkonákladovými aerolinkami easyJet.

V Česku sázejícím s přehledem vládne se svými loteriemi Sazka. Tradiční a ryze česká Sportka poslala v listopadu 2013 nejvyšší výhru na Chrudimsko. Šlo o jedinou sázenku, která svému majiteli vynesla 399 904 705 Kč.

V květnu 2015 pak laťku posunul o pořádný kus výš výherce v evropské loterii Eurojackpot, kterou v Česku zaštiťuje Sazka. Za 60 Kč a výherní čísla 12, 14, 18, 38 a 46 a doplňková čísla 9 a 10 si odnesl 2,466 miliardy korun.

Šťastlivec z USA si teď však musí rozmyslet, zda si nechá jackpot vyplatit jednorázově, nebo ve formě roční renty. Pokud bude chtít peníze najednou, získá podle loterijních pravidel „pouze“ 443,2 milionu dolarů. Asi třicet procent pak z této sumy ještě spolknou federální a státní daně. V případě výsluhy bude výhra vyplácena celá postupně ve třiceti splátkách, které budou daněny jednotlivě.