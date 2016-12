Před 50 lety zemřel Emanuel Maceška, vynálezce mazacího buřta

V pátek to bude přesně padesát let, co 30. prosince 1966, zemřel Emanuel Maceška, český velkouzenář a průmyslník. Proslavil se svým vynálezem „mazacího buřta“, pro který se vžil název maceška. Sám Maceška patřil k významným podnikatelům Rakouska-Uherska i první republiky.