Babiš finišuje s převodem majetku. Jeho fond povede současný šéf Agrofertu

19:07 , aktualizováno 19:07

Do konce ledna se musí Andrej Babiš odstřihnout od svého byznysu, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů. Podle normy zvané „Lex Babiš“ nesmějí firmy vlastněné členy vlády pobírat nenárokové dotace a pracovat pro stát, kromě toho nebudou smět vlastnit noviny, rozhlas a televizi. Nechce-li Babiš znevýhodnit své firmy, musí se jich zbavit do momentu, než zákon začne platit, tedy do konce ledna. Půjde o obrovskou transanci.