Vysoký úředník cítí křivdu. Ministryně bude policii vysvětlovat pomluvu

Spor odstartovalo ministerstvo práce. V květnu podalo trestní oznámení, v němž podezírá Kahouna a jeho tehdejšího náměstka Karla Choda ze dvou trestných činů. Měli špatně spravovat majetek státu, způsobit mu škodu a následně na celé věci vydělat. Ministerstvo se přitom opírá o audit, který si zadalo začátkem tohoto roku a který měl prověřit zakázky na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jde o privatizaci služebních bytů. Příběh začal v roce 2009. Bytové družstvo Hrady – Zahrádky založené nájemníky, zaměstnanci ČSSZ, podalo žádost o převedení osmnácti bytových domů v pražských Radlicích. Kahounova předchůdkyně Božena Michálková zahájila jednání o kupní smlouvě s družstvem a uvolnila majetek jako nepotřebný.

Ještě předtím ČSSZ rozhodlo o komplexní rekonstrukci domů, ale na tu nedošlo, protože správa na ni od ministerstva nedostala peníze. Nakonec se v průběhu roku 2010 jen vyměňovala okna a dveře, které byly v havarijním stavu. Přišlo to na 12,7 milionu korun.

Kahoun nastoupil do čela ČSSZ v listopadu 2010, a aby nemusel denně dojíždět z domovských Českých Budějovic ani bydlet na ubytovně ČSSZ, požádal si o přidělení volného služebního bytu. Garsonka v pražských Radlicích po zemřelé nájemnici (27 metrů čtverečních) mu po odsouhlasení tehdejším ministrem byla přidělena půl roku po jeho jmenování. Kahoun ve svém oznámení upozorňuje, že vlastně přišel k hotovému – rozhodnutí o privatizaci i rekonstrukce proběhly v době, kdy šéfoval českobudějovické správě sociálního zabezpečení.

Byty při přivatizaci zlevnily

Po jeho nástupu do čela ČSSZ privatizace bytů pokračovala – bylo třeba se zeptat jiných státních úřadů, jestli byty nepotřebují. Tady se ministerstvo práce a Kahoun opět záhadně rozcházejí. Zatímco ministerstvo ve svém trestním oznámení tvrdí, že byty ČSSZ nikomu nenabídla, Kahoun dokládá kopiemi dopisů opak.

Následovalo ocenění bytů. Soudní znalec konstatoval, že výměna oken a dveří stavu domů nepřidala. Naopak, protože zároveň nedošlo k zateplení fasády, byty začaly plesnivět. A odhadní cenu snížil z původních 343 milionů na 308 milionů. Nad situací si lámalo hlavu ministerstvo práce (MPSV) i ministerstvo financí, hledalo se, kde se stala chyba. Nakonec po interním auditu z roku 2013 MPSV konstatovalo, že za to nikdo nemůže, a finance se s tím spokojily. 278 zaměstnanců včetně Kahouna a Choda tak získalo družstevní byty.

Čtyři roky poté pak MPSV pod vedením Michaely Marksové udělalo audit, při němž záležitost znovu otevřelo. Následovalo zmíněné trestní oznámení na dva úředníky, se kterým se v půlce prázdnin ministryně svěřila deníku Právo, a informaci následně přebrala další média.

Příliš mnoho pozornosti

„Nechápu, jak může ministryně takovou informaci pouštět ven, aniž ví, zda bude vzneseno nějaké obvinění. Neměla si počkat, jak to udání dopadne?“ zlobí se Kahoun, který učí na Jihočeské univerzitě. Jeho příbuzní, známí i studenti se ho teď ptají, co že to vlastně provedl. Své trestní oznámení se proto rozhodl medializovat.

Podobně je na tom i bývalý náměstek ČSSZ. „Zvažuji obranu stejnou jako pan Kahoun, prohlášení ministryně bylo kruté a nespravedlivé,“ uvedl Karel Chod, dnes šéf Okresní správy sociálního zabezpečení ve Strakonicích.

Ministerstvo se k věci vyjadřovat nechce a text svého trestního oznámení na Kahouna odmítlo MF DNES poskytnout.

Kahoun je z pohledu ministerstva potížista. Podal na něj totiž žalobu pro netransparentní výběrové řízení v roce 2015, při znovuobsazování pozice šéfa důchodové správy. Ministerstvo podle něj soutěž zmanipulovalo, aby si tam mohlo dosadit politicky poslušného kandidáta.

Nový ředitel Jiří Biskup nastoupil v únoru 2016 a vydržel rok a čtyři měsíce. Od letošního července nastoupil na uvolněné místo státního tajemníka na MPSV. Na pozici ústředního ředitele ČSSZ je od konce července vypsané nové výběrové řízení. Kahoun se hlásit nemůže. Přihlášky mohou podat jen státní zaměstnanci a tím on už není. O návrat na původní pozici se nicméně chce pokusit soudní cestou – prostřednictvím zmíněné žaloby.

Křeslo ředitele ČSSZ je aktuálně horké, v instituci se točí velké IT zakázky. Už třetím rokem se zde nedaří vysoutěžit dodavatele na tři IT systémy za 370 milionů korun a na spadnutí je další obří IT zakázka na nový systém na výplaty 3,5 milionu starobních, invalidních a dalších důchodů.