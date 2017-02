Mercedes věří elektromobilům. Promění největší motorárnu, ušetří za lidi

Škoda Elektro Asi čtvrtinu produkce Škody Auto budou v roce 2025 tvořit elektromobily nebo hybridy. Vyrábět by se měly v Mladé Boleslavi. Ve čtvrtek to uvedl předseda představenstva Škody Bernhard Maier. Škoda již dříve oznámila, že první vůz s hybridním pohonem uvede na trh v roce 2019 a elektromobil by měl přijít vzápětí. V roce 2025 by měla mít v nabídce čtyři až pět vozů na elektrický pohon. Prvním hybridem má být model Superb, následovat bude mimo jiné velké SUV Kodiaq, které Škoda začíná dodávat letos. Jako elektromobil se již vyrábí sesterský model Škody Citigo, Volkswagen up!, automobilka ale podle neoficiálních informací vyvine čistě na elektřinu zcela nový vůz. Zdroj: ČTK