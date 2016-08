Podnikatelé si začnou s EET. Úřady jim „rozdají“ autentizační údaje

„Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,“ zdůraznil ministr Babiš.

Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Poté, co uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát. Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, jehož prostřednictvím bude podnikatel evidovat tržby.

„Česko je poslední ze zemí visegrádské čtyřky, která ještě nemá EET,“ řekl Babiš. „Finanční správa nebude nikoho pronásledovat. Bude benevolentní,“ dodal.

Od listopadu ministerstvo zahájí pilotní projekt pro podnikatele, aby si otestovali komunikaci s úřady, již dříve spustilo webové stránky projektu elektronické evidence tržeb www.e-trzby.cz.

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla být v první fázi spuštěna od 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou do EET zapojovat v následujících měsících. Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona dočasně evidovanými tržbami.

Ministr uvedl, že EET se v první fázi nebude týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty, například na festivalech, stejně jako prodej na farmářských trzích. Prodeje přebytků ze zahrádek se EET netýká.

Tržby z doplňkové činnosti bude moci podnikatel evidovat až společně s příjmy z hlavní činnosti. Půjde například o kadeřnice, které jako doplněk prodávají šampony. Evidenci nebudou podléhat ojedinělé příjmy, tedy zcela výjimečné platby v hotovosti. Spropitné, které je příjmem zaměstnance, nepodléhá EET, eviduje se jen spropitné, které náleží provozovateli hostinského zařízení. V případě e-shopů nebude dodání zboží přes přepravní firmy, které vyberou od zákazníka hotovost a peníze převedou obchodu na účet, spadat pod evidenci tržeb.

Neziskové organizace jsou z EET zcela vyloučeny, stejně jako například školní jídelny, které jsou provozovány příspěvkovou organizací.

V případě poruchy přístroje, který vydává doklady podle požadavků MF, budou obchodníci moci v momentě zprovoznění přístroje vložit součet všech chybějících tržeb jednou operací naráz. Původní požadavek MF byl, aby se zpětně vkládaly tržby do systému jednotlivě.

Finanční úřady budou od září za poplatek 1000 korun vydávat závazné rozhodnutí, zda daná tržba podléhá EET. Zároveň budou vydávat rozhodnutí o možnosti evidence v tzv. zjednodušeném režimu offline.

V souvislosti se zavedením evidence se od prosince sníží sazba DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent. Babiš chce navíc znovu na koaliční radě tento týden navrhnout snížení DPH pro točené pivo.

Vláda si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.