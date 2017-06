Poslanci kážou vodu a pijí víno, říká zakladatel Hlídače smluv Bláha

Co říkáte novele, která vyjme některé smlouvy z povinnosti zveřejňování?

Je to lepší než úplné vyjmutí státních a městských firem, jak to předtím schválili poslanci a Senát to zarazil. Představují drtivou většinu zakázek, pocházejí odtud největší podvody: Opencard se odehrávala přes městskou firmu, peníze v případu Davida Ratha proudily přes krajskou firmu, nikoliv přes krajský úřad. Nebo výběrová řízení v městských a krajských nemocnicích. To vše chtěli poslanci z registru vynechat, ale naštěstí se to nepovedlo.

Michal Bláha, šéf projektu Hlídač smluv

Je něco v kompromisním návrhu podle vás špatně?

Do registru smluv nebude spadat Senát, Parlament České republiky, Kancelář prezidenta republiky. To je ubohé – poslanci kážou vodu a pijí víno, jsou ochotni vztáhnout veřejnou kontrolu na kohokoliv kromě sebe. Argumentují nepravdivě a lacině – například že by museli zveřejnit smlouvy s poslanci a asistenty, ze kterých by bylo vidět, kde dotyční bydlí. To není pravda – zákon už dnes chrání osobní údaje a ty by byly začerněny.

Jak hodnotíte fungování Registru?

Celá státní správa a samospráva Registr používá a dělá to vesměs správně. Nenastaly žádné kolapsy úřadů, nemusely se přijmout zástupy úředníků na vkládání smluv, nevznikly žádné potíže obchodního nebo právního charakteru. Akorát národní podnik Budvar registr ignoruje a Česká pošta nezveřejňuje u 83 procent smluv ceny. Registr mohou úřady také použít pro svou potřebu, pro srovnání cen. Například když si chtějí objednat uklízecí služby, mohou si v Registru najít, za kolik je nasmlouval jiný úřad, a porovnat, jestli jim dodavatelé nabídli přiměřenou cenu.

Jak se dozvíme, že nějaká smlouvy v registru chybí?

Například když je ve zveřejněném rozpočtu města nebo úřadu položka, která na zakázku měla být utracena, ale smlouva chybí. Všimnout si může i zaměstnanec úřadu nebo konkurence. Dodavatelé se budou bát smlouvy nezveřejňovat – smlouva by se tak nestala platnou a nedostali by zaplaceno.