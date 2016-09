Banky si své top klienty budou vybírat. Být milionářem dnes už nestačí

Právě jste prodali akcie Facebooku, které vám váš kolega ze studií Mark Zuckerberg prodal dávno předtím, než se začaly veřejně obchodovat. Váš zisk jsou 4 miliony dolarů, cítíte se jako veliký boháč. Ale jen do té doby, než si promluvíte s privátním bankéřem. Ten vás totiž uzemní, že nejste nic víc než „jednociferný“ milionář. To dnes není zase tak zvláštní.

Tempo, jakým rostou řady milionářů, je tak rychlé, že váš případ je vlastně tak trochu nuda. Jen loni v USA přibylo 300 tisíc nových milionářů. To je tříprocentní meziroční růst, tedy větší, než o kolik roste americká ekonomika, píše britský Guardian.

Podle společnosti Capgemini loni vzrostl celosvětově počet dolarových milionářů o 4,9 procenta na 15,4 milionu. Jejich bohatství dosáhlo 58,7 bilionu dolarů. Od roku 1996 vzrostlo čtyřnásobně a při současném mírném růstu dosáhne do roku 2025 hranice 100 bilionů dolarů, tvrdí Capgemini (psali jsme zde).

Po světě běhá tolik milionářů, že už je privátní banky nemohou „pojmout“. Americká banka JP Morgan Chase proto už mnoho let pomalu zvyšuje objem majetku, který klienty „kvalifikuje“ pro vstup do privátního bankovnictví. Jen letos se tato minimální hranice zdvojnásobila z 5 na 10 milionů dolarů. Od příštího roku, kdy opatření začne platit, se tak asi desetina klientů bude muset spokojit s méně luxusním servisem. Zatímco privátní bankéř může mít maximálně okolo 20 klientů, bankéř pracující s „jednocifernými“ milionáři může obsluhovat až 100 lidí. Každému z nich se tedy logicky dostane méně pozornosti a péče.

Banka chce svým opatřením docílit jednak toho, aby k ní její klienti stáhli peníze, které tvrdohlavě drží v jiných bankách. Chce ale také dát najevo, že s rozšiřujícími se řadami milionářů si privátní banky mohou dnes své klienty vybírat.

Čtyřicet procent českých milionářů jsou ženy

Tento trend se nevyhnul ani tuzemsku. Češi přitom bohatnou rychleji než svět. Počet dolarových milionářů u nás podle Capgemini loni stoupl o osm procent a je jich tu už přes 23 tisíc. Průzkum Boston Consulting Group uvádí trochu jiná čísla: majetek přes milion dolarů má podle něj 10 tisíc tuzemských domácností.

„V rámci středoevropského kontextu sledujeme i výrazné zastoupení žen mezi milionářkami, zhruba 40 procent,“ doplňuje obraz o majetných Češích mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Ať je počet tuzemských boháčů jakýkoli, poptávka po nejluxusnějších finančních službách sílí. „Zájem klientů o služby privátního bankovnictví rozhodně roste,“ potvrzuje Pavla Hávová, mluvčí ČSOB, kde má peníze zhruba třetina tuzemských privátních klientů. Banka nabízí prémiové služby lidem s majetkem nad 10 milionů korun. A podle Hávové zvažuje, že minimální hranici prostředků pro vstup mezi top klientelu zvýší.

Stejný limit má i Česká spořitelna a UniCredit Bank. Naproti tomu Komerční banka je trochu elitářštější, mezi její privátní klienty se kvalifikují jen lidé s majetkem 20 milionů korun a výš.

UniCredit Bank dveře do světa luxusního bankovnictví naopak otevírá. „Od letošního roku umožníme vstup do tohoto segmentu i klientům, kteří na tuto hranici do budoucna aspirují. Je to dáno tím, že dospívá nástupnická generace mladých podnikatelů, která postupně přejímá firmy po svých rodičích,“ vysvětluje Plocek.