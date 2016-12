Audit obří železniční zakázky: zrušení bylo zákonné, ale nevysvětlené

Nejnižší nabídku podala litoměřická společnost Chládek & Tintěra, která s cenou porazila firmy s výrazně větším obratem. Podpis smlouvy s ní doporučila i hodnotící komise, pak ale SŽDC nečekaně obrátila a soutěž v létě zrušila.

Ministr dopravy Dan Ťok tehdy požadoval vysvětlení a nařídil u SŽDC audit. Jeho výsledek je spíše neutrální: podle názoru resortu bylo zrušení tendru SŽDC na trať mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří zákonné, ale nebylo dostatečně transparentně vysvětlené.

Audit není pro SŽDC závazný, hlavní je stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten případ řešil jen krátce poté, co se na něj obrátila společnost Chládek & Tintěra. Ta svoji stížnost stáhla poté, co SŽDC vypsala zakázku znova a ÚOHS zamítl žádost o vydání předběžného opatření, které by zakázalo soutěž zrušit.

Po dalším vypsání zakázky SŽDC několikrát posunula termín na podání nabídek. Zda se zrušení soutěže správci železnice prodraží nebo naopak povede k levnějším nabídkám, bude jasné na začátku ledna.

Soutěž SŽDC zrušila v létě kvůli tomu, že nemohla posoudit jednoznačně kvalifikace uchazečů. Kontrola ale vytýká, že SŽDC dostatečně jasně a přesně nesdělila, proč nemohla kvalifikace posoudit.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Neřolda kontrola nezpochybnila oprávnění SŽDC zrušit zadávací řízení. Kontrolní zjištění se týkají relevantnosti a transparentnosti důvodu, který SŽDC uvedla v rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. „V tomto rozhodnutí SŽDC kromě nemožnosti učinění jednoznačného závěru o posouzení kvalifikace neuvedla žádné další výhrady či nedostatky, které by se vztahovaly k prokázání kvalifikace uchazeče Chládek & Tintěra,“ uvedl Neřold.

Podle závěrů kontroly měla SŽDC měla již v době zahájení zadávacího řízení na zhotovení dotčené stavby určitou zkušenost s problematickým prokazováním technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, tuto zkušenost však v zadávacích dokumentacích u dalších zadávaných staveb, které byly v průběhu kontroly ověřovány, nezohlednila.

„Mimo ověřovaný vzorek je však na druhou stranu nutné zdůraznit, že k úpravě zadávacích podmínek přikročila SŽDC v zadávacích řízeních vypisovaných přibližně od února 2016, tedy v době předcházející zrušení předmětné zakázky,“ dodal Neřold.

Podle mluvčího ale současně kontrola zjistila neplatnost smlouvy mezi uchazečem Chládek & Tintěra a subdodavatelem, kterou byla prokazována chybějící kvalifikace. „Tato smlouva byla za subdodavatele podepsána osobou, která k tomu neměla potřebné oprávnění,“ dodal. To je podle něj zásadní vadou.