Nekonečný příběh systémů vyplácení dávek: ministerstvo opět nestíhá

Měl to být konec dlouholeté vlády jednoho IT dodavatele, který pro ministerstvo zajišťuje informační systémy pro výplaty dávek už od roku 1993. Ani dvě volební období však nestačila na odstřižení firmy OKsystem. Pokoušeli se o to už bývalý ministr práce Jaromír Drábek a jeho náměstek Vladimír Šiška v roce 2011. Ovšem zvolili nezákonnou cestu bez výběrového řízení a Šiška skončil ve vězení.

Ani současná ministryně práce Michaela Marksová nesplnila svůj slib. Její optimistické plány počítaly s tím, že když ministerstvo zakázky vypíše na konci roku 2014, během půl roku je vysoutěží a další dva roky budou vítězové vyvíjet produkt. A vše začne fungovat letos v lednu. Jenže neúspěšní uchazeči podávali námitky a snažili se zvrátit rozhodnutí ministerstva stížnostmi k antimonopolnímu úřadu.

Jak šel čas s firmou OKsystem Firma OKsystem od roku 1993 (tehdy jako subdodavatel) vytvářela a spravovala pro ministerstvo informační systémy pro výplatu sociálních dávek. Systémy bez problémů fungovaly, takže opakované prodlužování smluv nikomu nevadilo. V roce 2011 se tehdejší ministr práce Jaromír Drábek a jeho náměstek Vladimír Šiška rozhodli OKsystem s odkazem na jeho monopolní postavení a vysoké náklady vyšachovat. Avšak bez řádné veřejné soutěže – prostřednictvím dodatků napasovali zakázku na již existující rámcové smlouvy se společností Fujitsu Technology Solutions, která se přitom týkala zcela jiné oblasti IT. Fujitsu si navíc na zakázku najala jako subdodavatele firmy, které, jak se ukázalo, byly napojené na náměstka Šišku. Drábek v říjnu 2012 rezignoval. Šiška je stíhán ve třech kauzách týkajících se IT zakázek, v jednom případě byl už nepravomocně odsouzen na šest let nepodmíněně. Antimonopolní úřad část smluvních dodatků zrušil a ministerstvo práce narychlo hledalo, jak zajistit výplaty dávek. Na konci roku 2013 zůstal jedinou zákonnou možností návrat k původnímu dodavateli, společnosti OKsystem. Následně byla zakázka prodloužena bez soutěže na roky 2015 a 2016. A nyní na další dva roky.

Navíc původní agendu spravovanou společností OKsystem rozdělilo ministerstvo na čtyři samostatné zakázky kvůli obavě ze závislosti na jednom dodavateli. Smlouvy s nimi se tak uzavíraly v různou dobu, a to na čtyři roky, takže se nové IT systémy v praxi potkají jen na jediný rok, kdy budou mít šanci se vzájemně sladit.

První nový velký informační systém má začít fungovat od července letošního roku. Bude zpracovávat dávky v nezaměstnanosti a dodává ho firma Atos, která vybudovala obdobný systém na Slovensku.

Druhý velký systém pro výplatu sociálních dávek se rozběhne od května 2018 a jeho autorem je OKsystem. Ten spravuje dávky za 80 miliard od rodičovských příspěvků po dávky pro postižené.

Další systém od ČD Telematika (nazvaný Integrovaná podpůrná a provozní data), který má zmíněné dva systémy dávek a zaměstnanosti propojovat, už je hotov, ale zatím na svou chvíli čeká. Podobně je na tom systém Provozní integrační prostředí (AutoCont) zajišťující provoz a komunikaci mezi systémy. Než všechny tyto programy naběhnou, přechodné období překlene za miliardu právě OKsystem.

Změny, stres a další změny

Nové systémy otestují jako první úřady práce. Bude to už potřetí během posledních šesti let, kdy jejich úředníci podstoupí přechod na nový systém. Dříve přitom provázely změnu četné technické problémy a řada lidí kvůli následnému stresu a přesčasům z úřadů odešla.

Současný dodavatel, který jako jediný zná do detailu celý systém, je ke změnám skeptický. „Za dva roky se stihne maximálně udělat informační systém se základními funkcemi, ne v kvalitě, v jaké je dnes,“ tvrdí Vítězslav Ciml, výkonný ředitel OKsystemu.

Porovnávat náklady předtím a potom je ošemetné. Ministerstvo uvádí, že dosud platilo OKsystemu půl miliardy korun ročně. Náklady na čtyři zmíněné nové systémy činí celkem půl miliardy na čtyři roky. Polovinu času mají ale firmy na vývoj, takže je třeba započítat miliardu na přechodné období pro OKsystem.

Navíc k agendě dávek byla vysoutěžena také zakázka na archivační systém za 180 milionů (vítěz Archivum), systémový integrátor za 40 milionů (Hewlett Packard bez výběrového řízení) a nakoupeny nové servery a licence za řádově stovky milionů. Dalších 106 milionů vynaloží ministerstvo na konzultanty pro své IT projekty (dodavatel E&Y).

Už koncem tohoto roku po volbách ministerstvo plánuje vypsat zakázky na provoz a údržbu nových systémů. Věří, že vzhledem k tomu, že všechna autorská práva, licence a zdrojové kódy systémů budou nově majetkem ministerstva, soutěž na nového provozovatele systémů nebude trvat déle než rok.

Kolik bude provoz ročně stát, to si neodvažuje nikdo odhadnout. Ministerstvo v minulosti tvrdilo, že chce ušetřit tím, že část práce převezme samo. Jenže dvacet míst pro informatiky, které si předloni od vlády vyžádalo, zůstává neobsazených. To je ale problém celé státní správy a tabulkových platů.

Podobná situace s dodavatelem, jehož se není snadné dlouho zbavit, panuje i v jiných resortech. „Týká se to ministerstva financí s celým daňovým systémem (IBM) nebo ministerstva pro místní rozvoj a jeho systému pro zadávání veřejných zakázek NEN (Tesco SW),“ říká ekonom Jiří Skuhrovec z výzkumného spolku EconLab. Ostatně i zakázku na výběr mýtného ministerstvo dopravy loni za pět miliard prodlužovalo bez soutěže současnému dodavateli.