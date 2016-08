Mýto bude ještě tři roky vybírat Kapsch. Dal státu třetinovou slevu

Milníky výběru nového provozovatele mýta Prosinec 2013 - Ministerstvo dopravy (MD) vlády Jiřího Rusnoka v demisi oznámilo záměr vypsat výběrové řízení na projektového manažera pro přípravu tendru na výběr mýtného po roce 2016. Řízení, s jehož vypsáním nesouhlasili představitelé chystané koaliční vlády ČSSD, ANO a lidovců, nakonec vypsáno nebylo. 9. června 2014 - Ministerstvo dopravy pod vedením Antonína Prachaře (ANO) vypsalo tendr na projektového manažera soutěže na mýtný systém. Tendr, do kterého se přihlásila šestice firem, ale provázely pochybnosti o regulérnosti, mimo jiné proto, že MD snížilo původně odhadovanou cenu ze 130 na 100 milionů korun. 30. října 2014 - MD vyhlásilo vítěze tendru - firmu Arthur D. Little s cenou 23,5 milionu korun. V listopadu MD uznalo jednu z námitek a výběrová komise se měla znovu zabývat nabídkami. 17. prosince 2014 - Nový ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) soutěž na projektového manažera pro mýtný systém zrušil. Prosinec 2014 - MD sestavilo skupinu expertů, která mu má pomoci s tendrem. Začátek jejího fungování provázely průtahy. 4. ledna 2015 - Ťok v České televizi řekl, že pokud se do konce roku 2016 nepodaří v tendru najít nového provozovatele mýtného systému, vrátí se MD k dálničním známkám pro kamiony. 4. března 2015 - Koaliční rada se usnesla, že Ťok má do 14 dnů předložit návrh dalšího postupu vyhlášení tendru. 17. března 2015 - MD, které se ocitlo v časové tísni, oznámilo, že bude v případě prodloužení smlouvy s Kapschem požadovat výraznou slevu. Společnost se vůči tomu ohradila s tím, že jde o formu nátlaku. 15. dubna 2015 - Vláda schválila po odkladech harmonogram přípravy soutěže. MD mělo parametry předložit do 31. července. 27. května 2015 - Ťok řekl, že chce vypsat výběrové řízení ještě v létě 2015 místo původně avizovaného začátku roku 2016. V červenci ale ministerská expertní komise konstatovala, že tendr bude moci být vypsán až začátkem příštího roku. 12. srpna 2015 - Ťok oznámil, že MD opět vypíše výběrové řízení na mýtného manažera. Experti ČSSD a lidovců se už předtím smířili s Ťokovým záměrem vypsat pro období po roce 2016 tendr pouze na provoz současné infrastruktury s mýtnými branami. 26. srpna 2015 - Vláda schválila koncepci k tendru na výběr mýtného po roce 2016. Prostřednictvím bran se bude vybírat do konce roku 2019, pro další desetileté období pak bude soutěž technologicky otevřená. Vláda zároveň uložila MD vypsat tendr na nového provozovatele bran a zároveň i na mýtného manažera od roku 2020. 6. října 2015 - Ťok oznámil, že s přípravou tendru pomůže poradenská firma Deloitte; soutěž má být vypsána během prvního čtvrtletí roku 2016. Zakázku za až 52 milionů korun MD kvůli nedostatku času zadalo bez výběrového řízení. 1. listopadu 2015 - Ťok řekl, že soutěž na výběr provozovatele mýtného bude připravena do konce roku, a to i pokud ÚOHS zruší přidělení zakázky na poradenství firmě Deloitte. 20. listopadu 2015 - Vláda schválila návrh harmonogramu na přípravu soutěže. Počítal s vypsáním výběrového řízení na první ze soutěží začátkem roku 2016 a s podpisem smlouvy v říjnu. 22. prosince 2015 - MD připustilo, že vybrat nového provozovatele mýtného systému v řádném výběrovém řízení už nelze do vypršení smlouvy s Kapschem ke konci roku 2016 stihnout. 7. ledna 2016 - ÚOHS zrušil zakázku MD na poradenství při výběru provozovatele. V dubnu ÚOHS rozhodnutí potvrdil. 24. ledna 2016 - Výběrčí mýta na Slovensku, společnost Skytoll, nabídla ministru Ťokovi, že od roku 2017 převezme správu mýtného systému v Česku. 1. února 2016 - O provoz mýta v ČR projevil zájem satelitní výběrčí mýta z Maďarska, National Toll Payment Services PLC. 9. března 2016 - Vláda schválila krizovou variantu výběru mýta po konci letošního roku. MD vypíše přímou zakázku, o Kapschi se rozhodnutí vlády nezmiňovalo. 11. března 2016 - MD zahájilo výběr správce mýtného systému. 3. května 2016 - Z dvojice posudků, které si k problému nechalo zpracovat MD, vyplynulo, že spravovat mýtné brány od začátku 2017 může z technických důvodů pouze Kapsch. 9. května 2016 - MD vypsalo soutěž na poradce k tendru na provoz mýta po roce 2019 za odhadovaných 70 milionů korun. Přihlásilo se pět firem, všechny chtějí pod 40 milionů. 27. června 2016 - Vláda přerušila debatu o odůvodnění zakázky na tříleté prodloužení provozu mýtného pro Kapsch. 4. července 2016 - ČSSD a KDU-ČSL kritizovaly návrh ministra dopravy Ťoka (za ANO) na tříleté prodloužení smlouvy. Ťok řekl, že se sociální demokraté snaží z mýta udělat předvolební téma, které by zakrylo problematickou reorganizaci policie. 11. července 2016 - Vláda schválila prodloužení smlouvy na provoz mýtného systému se společností Kapsch. 29. srpna 2016 - Ministerstvo dopravy uzavřelo 28. srpna dodatek ke smlouvě se společností Kapsch o pokračování správy mýtného systému na maximálně tři roky za 5,27 miliardy korun.